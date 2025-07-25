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Володин поздравил следователей с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.07.2025
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09:30 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/volodin-2031326020.html
Володин поздравил следователей с профессиональным праздником
Володин поздравил следователей с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.07.2025
Володин поздравил следователей с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником, отметив, что следователи решают задачи, РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:30:00+03:00
2025-07-25T09:30:00+03:00
общество
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вячеслав володин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником, отметив, что следователи решают задачи, направленные на восстановление справедливости, укрепление законности и защиту прав граждан РФ. "Поздравляю всех сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Обеспечивая неотвратимость наказания для виновных в противоправных действиях, раскрывая преступления, следователи решают задачи, направленные на восстановление справедливости, укрепление законности, защиту прав наших граждан", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Он подчеркнул, что профессия следователя одна из самых ответственных, требующая принципиальности, беспристрастности, высокой компетентности и полной самоотдачи. Володин также пожелал успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего всем причастным к празднику.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил следователей с профессиональным праздником

Володин: следователи решают задачи, направленные на укрепление законности

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником, отметив, что следователи решают задачи, направленные на восстановление справедливости, укрепление законности и защиту прав граждан РФ.
"Поздравляю всех сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Обеспечивая неотвратимость наказания для виновных в противоправных действиях, раскрывая преступления, следователи решают задачи, направленные на восстановление справедливости, укрепление законности, защиту прав наших граждан", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Он подчеркнул, что профессия следователя одна из самых ответственных, требующая принципиальности, беспристрастности, высокой компетентности и полной самоотдачи.
Володин также пожелал успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего всем причастным к празднику.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Бастрыкин заявил, что профессия следователя требует полной самоотдачи
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