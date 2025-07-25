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В Волгограде пресекли несогласованный автопробег
В Волгограде пресекли несогласованный автопробег - РИА Новости, 25.07.2025
В Волгограде пресекли несогласованный автопробег
Сотрудники ГАИ в Волгограде не дали провести несогласованный автопробег машин с тонировкой, о котором узнали из соцсетей, собравшихся привлекли к... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:53:00+03:00
2025-07-25T16:53:00+03:00
2025-07-25T16:53:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 25 июл - РИА Новости. Сотрудники ГАИ в Волгограде не дали провести несогласованный автопробег машин с тонировкой, о котором узнали из соцсетей, собравшихся привлекли к административной ответственности, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками городской Госавтоинспекции была выявлена публикация, в которой содержалась информация о намерении группы граждан провести 24 июля в Центральном районе Волгограда автопробег с участием автомобилей с явными признаками нарушений технического регламента (тонировка). На месте сбора было выявлено 15 автомобилей, прибывших для участия в пробеге", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на водителей - участников автопробега составили протоколы об административной ответственности за "управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена". Кроме того, по данным полиции, среди участников автопробега был 17-летний юноша без прав, он задержан. Часть автомобилей отправлена на штрафстоянку.
https://ria.ru/20250724/gai-2031028001.html
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волгоград, волгоградская область, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Волгоград, Волгоградская область, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волгограде пресекли несогласованный автопробег
ГАИ в Волгограде пресекла несогласованный автопробег машин