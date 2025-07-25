https://ria.ru/20250725/vojska-2031438241.html

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР - РИА Новости, 25.07.2025

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР

Украинские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Луганской Народной Республики, без света остались абоненты Северодонецкой агломерации, специалисты... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:23:00+03:00

2025-07-25T15:23:00+03:00

2025-07-25T15:23:00+03:00

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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Луганской Народной Республики, без света остались абоненты Северодонецкой агломерации, специалисты оперативно восстановили электроснабжение в полном объеме, сообщает в пятницу региональное министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР. "Энергетическая инфраструктура республики в очередной раз подверглась атаке вооруженных формирований Украины. В результате атаки без электроснабжения остались абоненты Северодонецкой агломерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности уточняет, что энергетики оперативно приступили к ремонтно-восстановительным работам, и по состоянию на 14.00 электроснабжение восстановили в полном объеме: все абоненты запитаны. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250725/zelenskij-2031370161.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, владимир путин, в мире