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ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР - РИА Новости, 25.07.2025
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15:23 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/vojska-2031438241.html
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР - РИА Новости, 25.07.2025
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР
Украинские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Луганской Народной Республики, без света остались абоненты Северодонецкой агломерации, специалисты... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:23:00+03:00
2025-07-25T15:23:00+03:00
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
владимир путин
в мире
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Луганской Народной Республики, без света остались абоненты Северодонецкой агломерации, специалисты оперативно восстановили электроснабжение в полном объеме, сообщает в пятницу региональное министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР. "Энергетическая инфраструктура республики в очередной раз подверглась атаке вооруженных формирований Украины. В результате атаки без электроснабжения остались абоненты Северодонецкой агломерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности уточняет, что энергетики оперативно приступили к ремонтно-восстановительным работам, и по состоянию на 14.00 электроснабжение восстановили в полном объеме: все абоненты запитаны. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, владимир путин, в мире
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Владимир Путин, В мире
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР

ВСУ атаковали энергоинфраструктуру в ЛНР, часть жителей осталась без света

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Луганской Народной Республики, без света остались абоненты Северодонецкой агломерации, специалисты оперативно восстановили электроснабжение в полном объеме, сообщает в пятницу региональное министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.
"Энергетическая инфраструктура республики в очередной раз подверглась атаке вооруженных формирований Украины. В результате атаки без электроснабжения остались абоненты Северодонецкой агломерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности уточняет, что энергетики оперативно приступили к ремонтно-восстановительным работам, и по состоянию на 14.00 электроснабжение восстановили в полном объеме: все абоненты запитаны.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
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