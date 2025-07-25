Рейтинг@Mail.ru
В Донецке добровольцы привозят пожилым людям питьевую воду - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/voda-2031488361.html
В Донецке добровольцы привозят пожилым людям питьевую воду
В Донецке добровольцы привозят пожилым людям питьевую воду - РИА Новости, 25.07.2025
В Донецке добровольцы привозят пожилым людям питьевую воду
Добровольцы центра помощи патриаршей гуманитарной миссии в Донецке ежедневно привозят бутилированную питьевую воду одиноким пожилым людям, людям с инвалидностью РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:53:00+03:00
2025-07-25T17:53:00+03:00
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
русская православная церковь
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859163820_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af61c193db5d03832137db7bbc4a7727.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Добровольцы центра помощи патриаршей гуманитарной миссии в Донецке ежедневно привозят бутилированную питьевую воду одиноким пожилым людям, людям с инвалидностью и лежачим больным, рассказал руководитель отдела социального служения Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению диакон Игорь Куликов. "Потребность в воде в Донецке всегда была очень острой. Сейчас ситуация осложняется тем, что график подачи воды ужесточили, а на улице очень жарко. Воду для технических нужд теперь дают раз в три дня. Пить такую воду опасно, даже если пропустить через фильтр. Наши добровольцы привозят питьевую воду одиноким пожилым и людям с инвалидностью, тем, кто самостоятельно не может выйти из дома и донести тяжелые бутылки", — приводит сайт РПЦ слова Куликова. На церковной платформе "Поможем" можно оставить пожертвование на закупку бутилированной воды для подопечных церковного центра помощи. Сотрудники и волонтеры центра помощи патриаршей гуманитарной миссии также выдают вещи первой необходимости нуждающимся, сейчас на попечении центра находятся 1386 семей, сообщается на сайте РПЦ. Ранее врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков сообщал, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обмелел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. Строительство водоводов для переброски воды в ДНР ускоряется, мера позволит восполнить запасы обмелевших водоемов, сообщил глава республики Денис Пушилин. По поручению президента РФ Владимира Путина Москва направит в ДНР около 400 человек и специальную технику для решения проблем с водоснабжением в регионе, сообщил Пушилин.
https://rsport.ria.ru/20250724/futbol-2031245589.html
https://ria.ru/20250719/status-2030143761.html
донецкая народная республика
донецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859163820_0:94:2605:2048_1920x0_80_0_0_e0c31f3dab611ace556434164fe9a4b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, русская православная церковь, владимир путин, россия
Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Русская православная церковь, Владимир Путин, Россия
В Донецке добровольцы привозят пожилым людям питьевую воду

Добровольцы церковного центра в Донецке привозят пожилым людям питьевую воду

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБутылки с водой
Бутылки с водой - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Бутылки с водой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Добровольцы центра помощи патриаршей гуманитарной миссии в Донецке ежедневно привозят бутилированную питьевую воду одиноким пожилым людям, людям с инвалидностью и лежачим больным, рассказал руководитель отдела социального служения Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению диакон Игорь Куликов.
"Потребность в воде в Донецке всегда была очень острой. Сейчас ситуация осложняется тем, что график подачи воды ужесточили, а на улице очень жарко. Воду для технических нужд теперь дают раз в три дня. Пить такую воду опасно, даже если пропустить через фильтр. Наши добровольцы привозят питьевую воду одиноким пожилым и людям с инвалидностью, тем, кто самостоятельно не может выйти из дома и донести тяжелые бутылки", — приводит сайт РПЦ слова Куликова.
Михаил Павлов - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Сотрудник РФС ушел добровольцем на СВО
24 июля, 19:19
На церковной платформе "Поможем" можно оставить пожертвование на закупку бутилированной воды для подопечных церковного центра помощи.
Сотрудники и волонтеры центра помощи патриаршей гуманитарной миссии также выдают вещи первой необходимости нуждающимся, сейчас на попечении центра находятся 1386 семей, сообщается на сайте РПЦ.
Ранее врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков сообщал, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обмелел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. Строительство водоводов для переброски воды в ДНР ускоряется, мера позволит восполнить запасы обмелевших водоемов, сообщил глава республики Денис Пушилин.
По поручению президента РФ Владимира Путина Москва направит в ДНР около 400 человек и специальную технику для решения проблем с водоснабжением в регионе, сообщил Пушилин.
Мужчина идет у разрушенного дома - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
В России предложили придать правовой статус спасателям-добровольцам
19 июля, 14:09
 
Донецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинРусская православная церковьВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала