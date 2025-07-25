https://ria.ru/20250725/voda-2031488361.html

В Донецке добровольцы привозят пожилым людям питьевую воду

В Донецке добровольцы привозят пожилым людям питьевую воду - РИА Новости, 25.07.2025

В Донецке добровольцы привозят пожилым людям питьевую воду

Добровольцы центра помощи патриаршей гуманитарной миссии в Донецке ежедневно привозят бутилированную питьевую воду одиноким пожилым людям, людям с инвалидностью РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:53:00+03:00

2025-07-25T17:53:00+03:00

2025-07-25T17:53:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Добровольцы центра помощи патриаршей гуманитарной миссии в Донецке ежедневно привозят бутилированную питьевую воду одиноким пожилым людям, людям с инвалидностью и лежачим больным, рассказал руководитель отдела социального служения Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению диакон Игорь Куликов. "Потребность в воде в Донецке всегда была очень острой. Сейчас ситуация осложняется тем, что график подачи воды ужесточили, а на улице очень жарко. Воду для технических нужд теперь дают раз в три дня. Пить такую воду опасно, даже если пропустить через фильтр. Наши добровольцы привозят питьевую воду одиноким пожилым и людям с инвалидностью, тем, кто самостоятельно не может выйти из дома и донести тяжелые бутылки", — приводит сайт РПЦ слова Куликова. На церковной платформе "Поможем" можно оставить пожертвование на закупку бутилированной воды для подопечных церковного центра помощи. Сотрудники и волонтеры центра помощи патриаршей гуманитарной миссии также выдают вещи первой необходимости нуждающимся, сейчас на попечении центра находятся 1386 семей, сообщается на сайте РПЦ. Ранее врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков сообщал, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обмелел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. Строительство водоводов для переброски воды в ДНР ускоряется, мера позволит восполнить запасы обмелевших водоемов, сообщил глава республики Денис Пушилин. По поручению президента РФ Владимира Путина Москва направит в ДНР около 400 человек и специальную технику для решения проблем с водоснабжением в регионе, сообщил Пушилин.

https://rsport.ria.ru/20250724/futbol-2031245589.html

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донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, русская православная церковь, владимир путин, россия