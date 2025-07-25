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Новый павильон с приморскими товарами откроют во Владивостоке - РИА Новости, 25.07.2025
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Твой бизнес
 
15:11 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/vladivostok-2031434910.html
Новый павильон с приморскими товарами откроют во Владивостоке
Новый павильон с приморскими товарами откроют во Владивостоке - РИА Новости, 25.07.2025
Новый павильон с приморскими товарами откроют во Владивостоке
Второй павильон для поддержки приморских производителей откроют 15 августа в центре Владивостока на улице Адмирала Фокина, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:11:00+03:00
2025-07-25T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Второй павильон для поддержки приморских производителей откроют 15 августа в центре Владивостока на улице Адмирала Фокина, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. Там представят фермерские продукты: сыры, колбасы, морепродукты, а также полуфабрики, которые гости дальневосточной столицы смогут забрать с собой. Заместитель генерального директора Центра поддержки предпринимательства "Мой бизнес" Татьяна Музыченко рассказала об открытии павильона, который позволит увеличить число резидентов-пользователей мер поддержки ассортимента и товаров. "Самое главное — быть производителем продуктов, либо сувениров. Подать заявку можно на сайте. Мы ее рассматриваем, и по льготной ставке в центре города предприниматель получает в торговом участке место: оборудованное для хранения и торговли", — отметила Музыченко, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что на данный момент в первом павильоне можно приобрести мед, кедровый орех, косметику на основе кедрового ореха, платки шелковые, кепки, худи – все это с айдентикой Приморского края. Кроме этого, представлены сувениры из дерева, стекла, эпоксидной смолы – в виде маяков, чаек.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , владивосток, приморский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Владивосток, Приморский край
Новый павильон с приморскими товарами откроют во Владивостоке

Второй павильон с приморской продукцией откроют во Владивостоке в августе

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Второй павильон для поддержки приморских производителей откроют 15 августа в центре Владивостока на улице Адмирала Фокина, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
Там представят фермерские продукты: сыры, колбасы, морепродукты, а также полуфабрики, которые гости дальневосточной столицы смогут забрать с собой.
Заместитель генерального директора Центра поддержки предпринимательства "Мой бизнес" Татьяна Музыченко рассказала об открытии павильона, который позволит увеличить число резидентов-пользователей мер поддержки ассортимента и товаров.
"Самое главное — быть производителем продуктов, либо сувениров. Подать заявку можно на сайте. Мы ее рассматриваем, и по льготной ставке в центре города предприниматель получает в торговом участке место: оборудованное для хранения и торговли", — отметила Музыченко, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что на данный момент в первом павильоне можно приобрести мед, кедровый орех, косметику на основе кедрового ореха, платки шелковые, кепки, худи – все это с айдентикой Приморского края. Кроме этого, представлены сувениры из дерева, стекла, эпоксидной смолы – в виде маяков, чаек.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаВладивостокПриморский край
 
 
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