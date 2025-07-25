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В Казахстане пропал военный вертолет - РИА Новости, 25.07.2025
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13:28 25.07.2025 (обновлено: 13:42 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/vertolet-2031398998.html
В Казахстане пропал военный вертолет
В Казахстане пропал военный вертолет - РИА Новости, 25.07.2025
В Казахстане пропал военный вертолет
Вертолет сил воздушной обороны Казахстана EC-145 с тремя членами экипажа на борту пропал в Алма-Атинской области, ведутся поиски, сообщает в пятницу... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:28:00+03:00
2025-07-25T13:42:00+03:00
казахстан
в мире
алма-атинская область
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АЛМА-АТА, 25 июл - РИА Новости. Вертолет сил воздушной обороны Казахстана EC-145 с тремя членами экипажа на борту пропал в Алма-Атинской области, ведутся поиски, сообщает в пятницу пресс-служба министерства обороны республики."Двадцать пятого июля 2025 года в Алма-Атинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств министерства обороны и министерства по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Сообщается, что по поручению министра обороны Казахстан на место вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ведомстве уточнили, дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления.
https://ria.ru/20250406/japonija-2009629752.html
казахстан
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казахстан, в мире, алма-атинская область
Казахстан, В мире, Алма-Атинская область
В Казахстане пропал военный вертолет

В Алма-Атинской области Казахстана пропал военный вертолет ЕС-145

© Фото : Минобороны КазахстанаВертолет Eurocopter EC145 ВВС Казахстана
Вертолет Eurocopter EC145 ВВС Казахстана - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Минобороны Казахстана
Вертолет Eurocopter EC145 ВВС Казахстана. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 25 июл - РИА Новости. Вертолет сил воздушной обороны Казахстана EC-145 с тремя членами экипажа на борту пропал в Алма-Атинской области, ведутся поиски, сообщает в пятницу пресс-служба министерства обороны республики.
"Двадцать пятого июля 2025 года в Алма-Атинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств министерства обороны и министерства по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что по поручению министра обороны Казахстан на место вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ведомстве уточнили, дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления.
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