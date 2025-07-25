https://ria.ru/20250725/vertolet-2031398998.html
В Казахстане пропал военный вертолет
В Казахстане пропал военный вертолет - РИА Новости, 25.07.2025
В Казахстане пропал военный вертолет
Вертолет сил воздушной обороны Казахстана EC-145 с тремя членами экипажа на борту пропал в Алма-Атинской области, ведутся поиски, сообщает в пятницу... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:28:00+03:00
2025-07-25T13:28:00+03:00
2025-07-25T13:42:00+03:00
казахстан
в мире
алма-атинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031400263_0:5:1266:717_1920x0_80_0_0_3f5719d2c13fb0a7ec4bc63fce1ee92c.jpg
АЛМА-АТА, 25 июл - РИА Новости. Вертолет сил воздушной обороны Казахстана EC-145 с тремя членами экипажа на борту пропал в Алма-Атинской области, ведутся поиски, сообщает в пятницу пресс-служба министерства обороны республики."Двадцать пятого июля 2025 года в Алма-Атинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств министерства обороны и министерства по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Сообщается, что по поручению министра обороны Казахстан на место вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ведомстве уточнили, дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления.
https://ria.ru/20250406/japonija-2009629752.html
казахстан
алма-атинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031400263_78:0:1038:720_1920x0_80_0_0_7fed4c2618efbcd977501b4c6ff829f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, в мире, алма-атинская область
Казахстан, В мире, Алма-Атинская область
В Казахстане пропал военный вертолет
В Алма-Атинской области Казахстана пропал военный вертолет ЕС-145