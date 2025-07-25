https://ria.ru/20250725/vertolet-2031398998.html

В Казахстане пропал военный вертолет

В Казахстане пропал военный вертолет - РИА Новости, 25.07.2025

В Казахстане пропал военный вертолет

Вертолет сил воздушной обороны Казахстана EC-145 с тремя членами экипажа на борту пропал в Алма-Атинской области, ведутся поиски, сообщает в пятницу... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:28:00+03:00

2025-07-25T13:28:00+03:00

2025-07-25T13:42:00+03:00

казахстан

в мире

алма-атинская область

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АЛМА-АТА, 25 июл - РИА Новости. Вертолет сил воздушной обороны Казахстана EC-145 с тремя членами экипажа на борту пропал в Алма-Атинской области, ведутся поиски, сообщает в пятницу пресс-служба министерства обороны республики."Двадцать пятого июля 2025 года в Алма-Атинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств министерства обороны и министерства по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Сообщается, что по поручению министра обороны Казахстан на место вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ведомстве уточнили, дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления.

https://ria.ru/20250406/japonija-2009629752.html

казахстан

алма-атинская область

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казахстан, в мире, алма-атинская область