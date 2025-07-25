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Венгрия надеется на соглашение между Россией и США - РИА Новости, 25.07.2025
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05:57 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/vengrija-2031303070.html
Венгрия надеется на соглашение между Россией и США
Венгрия надеется на соглашение между Россией и США - РИА Новости, 25.07.2025
Венгрия надеется на соглашение между Россией и США
Венгрия надеется на заключение масштабного соглашения между Россией и США, которое повысит глобальную безопасность, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T05:57:00+03:00
2025-07-25T05:57:00+03:00
в мире
россия
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венгрия
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ООН, 25 июл – РИА Новости. Венгрия надеется на заключение масштабного соглашения между Россией и США, которое повысит глобальную безопасность, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Петер Сийярто. "Я очень надеюсь, что при возвращении (Дональда - ред.) Трампа в Белый дом удастся заключить всеобъемлющее соглашение между США и Россией. Я считаю, что мир уже стал безопаснее от того, что российское и американское руководство снова начали диалог", — сказал он. По его словам, отсутствие прямых контактов между Москвой и Вашингтоном ранее несло угрозу мировой стабильности. "До этого между ними не было живого общения, и это было очень опасно для глобальной безопасности", — отметил Сийярто.
https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030642934.html
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в мире, россия, сша, венгрия, петер сийярто
В мире, Россия, США, Венгрия, Петер Сийярто
Венгрия надеется на соглашение между Россией и США

Сийярто: мир стал безопаснее после решения России и США возобновить диалог

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 25 июл – РИА Новости. Венгрия надеется на заключение масштабного соглашения между Россией и США, которое повысит глобальную безопасность, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
"Я очень надеюсь, что при возвращении (Дональда - ред.) Трампа в Белый дом удастся заключить всеобъемлющее соглашение между США и Россией. Я считаю, что мир уже стал безопаснее от того, что российское и американское руководство снова начали диалог", — сказал он.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Зеленский считает Венгрию врагом, заявил Сийярто
22 июля, 15:46
По его словам, отсутствие прямых контактов между Москвой и Вашингтоном ранее несло угрозу мировой стабильности.
"До этого между ними не было живого общения, и это было очень опасно для глобальной безопасности", — отметил Сийярто.
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В США признали мрачную правду из-за России
23 июля, 21:56
 
В миреРоссияСШАВенгрияПетер Сийярто
 
 
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