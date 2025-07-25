https://ria.ru/20250725/vengrija-2031303070.html

Венгрия надеется на соглашение между Россией и США

Венгрия надеется на соглашение между Россией и США - РИА Новости, 25.07.2025

Венгрия надеется на соглашение между Россией и США

Венгрия надеется на заключение масштабного соглашения между Россией и США, которое повысит глобальную безопасность, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T05:57:00+03:00

2025-07-25T05:57:00+03:00

2025-07-25T05:57:00+03:00

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петер сийярто

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ООН, 25 июл – РИА Новости. Венгрия надеется на заключение масштабного соглашения между Россией и США, которое повысит глобальную безопасность, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Петер Сийярто. "Я очень надеюсь, что при возвращении (Дональда - ред.) Трампа в Белый дом удастся заключить всеобъемлющее соглашение между США и Россией. Я считаю, что мир уже стал безопаснее от того, что российское и американское руководство снова начали диалог", — сказал он. По его словам, отсутствие прямых контактов между Москвой и Вашингтоном ранее несло угрозу мировой стабильности. "До этого между ними не было живого общения, и это было очень опасно для глобальной безопасности", — отметил Сийярто.

https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030642934.html

https://ria.ru/20250723/drony-2030995790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, венгрия, петер сийярто