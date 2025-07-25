https://ria.ru/20250725/uvolnenie-2031284147.html
Раскрыто, когда за опоздание на работу могут уволить
Раскрыто, когда за опоздание на работу могут уволить - РИА Новости, 25.07.2025
Раскрыто, когда за опоздание на работу могут уволить
Россияне могут лишиться работы за опоздание более чем на четыре часа без уважительной причины, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:15:00+03:00
2025-07-25T03:15:00+03:00
2025-07-25T03:15:00+03:00
общество
елена рыбакова
московская федерация профсоюзов
россия
работа
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россияне могут лишиться работы за опоздание более чем на четыре часа без уважительной причины, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова.Как пояснила Рыбакова, опоздание более чем на четыре часа считается прогулом. За это с сотрудником могут расторгнуть трудовой договор."Но работодатель в любом случае должен разобраться, в чем причина. Насколько виноват работник, не было ли уважительной причины, были ли для работодателя таким нарушением причинены какие-то негативные последствия. Это несмотря даже на то, что формально Трудовой кодекс разрешает за такое однократное нарушение произвести увольнение", — отметила юрист.При небольшом опоздании в пять-десять минут работодатель может провести воспитательную беседу.Эксперт рекомендовала приходить на работу без опозданий, чтобы избежать неприятностей. В случае непредвиденных обстоятельств следует своевременно информировать руководство о возможном опоздании.
https://ria.ru/20250717/zhara-2029587189.html
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общество, елена рыбакова, московская федерация профсоюзов, россия, работа
Общество, Елена Рыбакова, Московская федерация профсоюзов, Россия, Работа
Раскрыто, когда за опоздание на работу могут уволить
Юрист Рыбакова: за опоздание на 4 часа без уважительной причины могут уволить