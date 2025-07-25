https://ria.ru/20250725/ukraina-2031541961.html

Глава НАБУ заявил об угрозах из-за своей работы, пишет Reuters

Глава НАБУ заявил об угрозах из-за своей работы, пишет Reuters - РИА Новости, 25.07.2025

Глава НАБУ заявил об угрозах из-за своей работы, пишет Reuters

Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос сообщил, что получал угрозы из-за своей работы в рамках ведомства, считает, что РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T23:01:00+03:00

2025-07-25T23:01:00+03:00

2025-07-25T23:02:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос сообщил, что получал угрозы из-за своей работы в рамках ведомства, считает, что информационное давление на антикоррупционные ведомства в стране только возрастет, передает агентство Рейтер. В интервью агентству Рейтер он заявил, что "все объединились вокруг идеи о разрушении" независимости НАБУ. "(Кривонос - ред.) добавил, что он получал "огромное количество" угроз", - передает агентство. При этом он выразил обеспокоенность, что коррумпированные акторы усилят "грязную информационную кампанию", которая уже ведется против НАБУ. "Все, кто обижен на НАБУ и САП, будут продвигать этот посыл", - отметил он. По его словам, политические элиты должны перестать считать НАБУ и САП "врагами" и принять их как важную часть государственных институтов. Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходят акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. В новом законопроекте Зеленский, в частности, предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://ria.ru/20250421/ukraina-2012070922.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7