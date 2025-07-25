https://ria.ru/20250725/ukraina-2031536471.html
Шмыгаль сообщил о назначении своих новых заместителей
Шмыгаль сообщил о назначении своих новых заместителей - РИА Новости, 25.07.2025
Шмыгаль сообщил о назначении своих новых заместителей
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство назначило новых его заместителей. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T21:42:00+03:00
2025-07-25T21:42:00+03:00
2025-07-25T21:42:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство назначило новых его заместителей. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко * 17 июля сообщил, что украинский парламент поддержал назначение экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны Украины вместо Рустема Умерова. "Сегодня правительство назначило новых заместителей министра обороны Украины... Каждому из заместителей будут поставлены конкретные задачи", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его данным, первым заместителем министра обороны стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, который с октября 2023 по май 2024 был замминистра обороны, а затем, до апреля 2025 – первым замминистра. Заместителями назначены: Сергей Боев, занимавший с апреля этого года пост первого зама; Анна Гвоздяр, которая с сентября 2023 года работала замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины; Владимир Заверуха – с мая 2025-го был первым заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности; Юрий Мироненко – с февраля 2025 возглавлял центр инноваций и развития оборонных технологий МО; Оксана Ферчук – до 2022 года была топ-менеджером украинских логистических и продуктовых сервисов.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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в мире, украина, россия, денис шмыгаль, алексей гончаренко, рустем умеров, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Денис Шмыгаль, Алексей Гончаренко, Рустем Умеров, Верховная Рада Украины
Шмыгаль сообщил о назначении своих новых заместителей
Шмыгаль заявил, что правительство назначило ему новых заместителей
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство назначило новых его заместителей.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко * 17 июля сообщил, что украинский парламент поддержал назначение экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны Украины вместо Рустема Умерова.
"Сегодня правительство назначило новых заместителей министра обороны Украины... Каждому из заместителей будут поставлены конкретные задачи", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его данным, первым заместителем министра обороны стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, который с октября 2023 по май 2024 был замминистра обороны, а затем, до апреля 2025 – первым замминистра.
Заместителями назначены: Сергей Боев, занимавший с апреля этого года пост первого зама; Анна Гвоздяр, которая с сентября 2023 года работала замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины; Владимир Заверуха – с мая 2025-го был первым заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности; Юрий Мироненко – с февраля 2025 возглавлял центр инноваций и развития оборонных технологий МО; Оксана Ферчук – до 2022 года была топ-менеджером украинских логистических и продуктовых сервисов.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов