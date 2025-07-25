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Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 25.07.2025
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21:27 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031535009.html
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 25.07.2025
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на конец июля, сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T21:27:00+03:00
2025-07-25T21:27:00+03:00
совет безопасности оон
оон
владимир мединский
дмитрий полянский
киев
украина
россия
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ООН, 25 июл — РИА Новости. Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на конец июля, сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский."Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос. Об этом мы подробно поговорим на отдельном, запрошенном нами на 31 июля заседании, где мы предлагаем сконцентрироваться на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле", — сказал он.Российско-украинские переговорыТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, он продлился около одного часа.На конференции по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил о новых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших и предложениях о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.Мединский также выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
https://ria.ru/20250725/peregovory-2031342113.html
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совет безопасности оон, оон, владимир мединский, дмитрий полянский, киев, украина, россия
Совет Безопасности ООН, ООН, Владимир Мединский, Дмитрий Полянский, Киев, Украина, Россия
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Полянский: РФ запросила заседание СБ ООН по Украине на 31 июля

© POOL | Перейти в медиабанкПереговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© POOL
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Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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ООН, 25 июл — РИА Новости. Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на конец июля, сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
"Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос. Об этом мы подробно поговорим на отдельном, запрошенном нами на 31 июля заседании, где мы предлагаем сконцентрироваться на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле", — сказал он.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
США не смогли организовать для России и Украины переговоры, считает эксперт
Вчера, 10:32

Российско-украинские переговоры

Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, он продлился около одного часа.
На конференции по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил о новых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших и предложениях о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.
Мединский также выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Новый "генерал Армагеддон": Россия снова напугала Запад
24 июля, 13:16
 
Совет Безопасности ООНООНВладимир МединскийДмитрий ПолянскийКиевУкраинаРоссия
 
 
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