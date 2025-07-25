https://ria.ru/20250725/ukraina-2031535009.html

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 25.07.2025

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на конец июля, сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 25.07.2025

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оон

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ООН, 25 июл — РИА Новости. Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на конец июля, сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский."Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос. Об этом мы подробно поговорим на отдельном, запрошенном нами на 31 июля заседании, где мы предлагаем сконцентрироваться на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле", — сказал он.Российско-украинские переговорыТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, он продлился около одного часа.На конференции по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил о новых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших и предложениях о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.Мединский также выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.

https://ria.ru/20250725/peregovory-2031342113.html

https://ria.ru/20250724/rossiya-2031126724.html

киев

украина

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совет безопасности оон, оон, владимир мединский, дмитрий полянский, киев, украина, россия