Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине
Полянский: РФ запросила заседание СБ ООН по Украине на 31 июля
© POOL | Перейти в медиабанкПереговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле
© POOL
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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ООН, 25 июл — РИА Новости. Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на конец июля, сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
"Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос. Об этом мы подробно поговорим на отдельном, запрошенном нами на 31 июля заседании, где мы предлагаем сконцентрироваться на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле", — сказал он.
Российско-украинские переговоры
На конференции по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил о новых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших и предложениях о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.
Мединский также выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
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