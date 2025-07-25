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Орбан рассказал о планируемых расходах ЕС на Украину
Орбан рассказал о планируемых расходах ЕС на Украину - РИА Новости, 25.07.2025
Орбан рассказал о планируемых расходах ЕС на Украину
В следующем семилетнем бюджетном цикле ЕС на Украину планируется потратить 360-370 миллиардов евро, главным бенефициаром станут работающие на Украине западные... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:16:00+03:00
2025-07-25T15:16:00+03:00
2025-07-25T15:16:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 25 июл - РИА Новости. В следующем семилетнем бюджетном цикле ЕС на Украину планируется потратить 360-370 миллиардов евро, главным бенефициаром станут работающие на Украине западные транснациональные корпорации, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "По планам Брюсселя, Украина получит 360–370 миллиардов евро поддержки в течение семи лет... Это в 18 раз превышает сумму, которую Венгрия ежегодно тратит на пенсионные выплаты, и часть этой поддержки будет поступать за счет венгерских взносов", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, если Брюссель пересмотрит размеры субсидий, выделяемых странам-членам, больше всего от этого пострадают фермеры, а выиграют транснациональные корпорации, работающие на Украине. Венгерский премьер ранее также заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, и это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, подчеркнул Орбан, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030235997.html
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в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан рассказал о планируемых расходах ЕС на Украину
Орбан: в следующем бюджетном цикле ЕС на Украину выделят 360-370 миллиардов евро