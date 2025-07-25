https://ria.ru/20250725/ukraina-2031391885.html

НАБУ на Украине не будут подчиняться генпрокурору, заявил Зеленский

НАБУ на Украине не будут подчиняться генпрокурору, заявил Зеленский - РИА Новости, 25.07.2025

НАБУ на Украине не будут подчиняться генпрокурору, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что антикоррупционные органы на Украине не будут подчинены генеральному прокурору, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:15:00+03:00

2025-07-25T13:15:00+03:00

2025-07-25T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что антикоррупционные органы на Украине не будут подчинены генеральному прокурору, передает агентство РБК-Украина. "Антикоррупционные органы не будут подчинятся генеральному прокурору", - приводит тезис из выступления Зеленского перед украинскими журналистами. При этом Зеленский, несмотря на протесты, вспыхнувшие по всей Украине после его попытки лишить независимости два крупнейших антикоррупционных органа страны, заявил, что уважает мнение народа. "Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится. Люди сказали: все должно быть по закону. Для меня было очень важно, чтобы мы правильно услышали, отреагировали. Мы отреагировали", - приводит словам Зеленского во время общения с журналистами украинский телеканал "Общественное". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://ria.ru/20250725/proverka-2031356852.html

https://ria.ru/20250724/protesty-2031277297.html

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в мире, украина, киев, львов, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, рбк (медиагруппа)