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На Украине ужаснулись выходке Зеленского с недовольными послами Запада - РИА Новости, 25.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:01 25.07.2025 (обновлено: 13:55 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031288652.html
На Украине ужаснулись выходке Зеленского с недовольными послами Запада
На Украине ужаснулись выходке Зеленского с недовольными послами Запада - РИА Новости, 25.07.2025
На Украине ужаснулись выходке Зеленского с недовольными послами Запада
Представителей G7, приехавших в Киев из-за ограничения полномочий антикоррупционных ведомств, заперли на два часа без телефонов, рассказал бывший советник... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T02:01:00+03:00
2025-07-25T13:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Представителей G7, приехавших в Киев из-за ограничения полномочий антикоррупционных ведомств, заперли на два часа без телефонов, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала."И дальше произошло просто, ну это уже, ну, безумие, то, что произошло. Financial Times пишет, что послы оказались заперты без телефонов более чем на два часа. Вообще представляете, что это такое? То есть послы были взяты в заложники", — сказал он.Как предполагает Соскин, киевский режим решился на такую выходку, чтобы иностранные представители не смогли передать своим правительствам информацию о происходящем на Украине.Зеленский против антикоррупционных ведомств
https://ria.ru/20250724/gazprom-2030982266.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
На Украине ужаснулись выходке Зеленского с недовольными послами Запада

Соскин: Киев несколько часов удерживал взаперти недовольных послов G7

© AP Photo / Alex BabenkoУчастники акции протеста в Киеве
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Участники акции протеста в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Представителей G7, приехавших в Киев из-за ограничения полномочий антикоррупционных ведомств, заперли на два часа без телефонов, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
"И дальше произошло просто, ну это уже, ну, безумие, то, что произошло. Financial Times пишет, что послы оказались заперты без телефонов более чем на два часа. Вообще представляете, что это такое? То есть послы были взяты в заложники", — сказал он.
Как предполагает Соскин, киевский режим решился на такую выходку, чтобы иностранные представители не смогли передать своим правительствам информацию о происходящем на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Газпром победил: Киев обманул сам себя
Вчера, 08:00

Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
  • Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
  • До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
  • Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
  • В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
  • Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Зеля — черт!" Диктатор Украины эффектно сорвался с поводка
23 июля, 09:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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