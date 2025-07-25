https://ria.ru/20250725/ukraina-2031288652.html

На Украине ужаснулись выходке Зеленского с недовольными послами Запада

На Украине ужаснулись выходке Зеленского с недовольными послами Запада - РИА Новости, 25.07.2025

На Украине ужаснулись выходке Зеленского с недовольными послами Запада

Представителей G7, приехавших в Киев из-за ограничения полномочий антикоррупционных ведомств, заперли на два часа без телефонов, рассказал бывший советник... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T02:01:00+03:00

2025-07-25T02:01:00+03:00

2025-07-25T13:55:00+03:00

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олег соскин

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Представителей G7, приехавших в Киев из-за ограничения полномочий антикоррупционных ведомств, заперли на два часа без телефонов, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала."И дальше произошло просто, ну это уже, ну, безумие, то, что произошло. Financial Times пишет, что послы оказались заперты без телефонов более чем на два часа. Вообще представляете, что это такое? То есть послы были взяты в заложники", — сказал он.Как предполагает Соскин, киевский режим решился на такую выходку, чтобы иностранные представители не смогли передать своим правительствам информацию о происходящем на Украине.Зеленский против антикоррупционных ведомств

https://ria.ru/20250724/gazprom-2030982266.html

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html

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