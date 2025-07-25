На Украине ужаснулись выходке Зеленского с недовольными послами Запада
Соскин: Киев несколько часов удерживал взаперти недовольных послов G7
© AP Photo / Alex BabenkoУчастники акции протеста в Киеве
© AP Photo / Alex Babenko
Участники акции протеста в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Представителей G7, приехавших в Киев из-за ограничения полномочий антикоррупционных ведомств, заперли на два часа без телефонов, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
"И дальше произошло просто, ну это уже, ну, безумие, то, что произошло. Financial Times пишет, что послы оказались заперты без телефонов более чем на два часа. Вообще представляете, что это такое? То есть послы были взяты в заложники", — сказал он.
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Зеленский против антикоррупционных ведомств
- Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
- Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
- До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
- Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
- Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
- В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
- Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
- Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.