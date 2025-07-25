https://ria.ru/20250725/ukraina-2031281904.html

В Кременчуге прогремел взрыв

В Кременчуге прогремел взрыв - РИА Новости, 25.07.2025

В Кременчуге прогремел взрыв

Взрыв был слышен в Кременчуге Полтавской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T00:14:00+03:00

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2025-07-25T00:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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кременчуг

полтавская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Взрыв был слышен в Кременчуге Полтавской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Кременчуге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

кременчуг

полтавская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, кременчуг, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины