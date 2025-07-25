https://ria.ru/20250725/ucheniya-2031301951.html

БПК Адмирал Левченко во время учения провел бой с условным противником

БПК Адмирал Левченко во время учения провел бой с условным противником - РИА Новости, 25.07.2025

БПК Адмирал Левченко во время учения провел бой с условным противником

Большой противолодочный корабль Северного флота "Адмирал Левченко" провёл в ходе учения "Июльский шторм" артиллерийские стрельбы, тренировку по ПВО и отражению... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T05:43:00+03:00

2025-07-25T05:43:00+03:00

2025-07-25T05:43:00+03:00

безопасность

баренцево море

северный ледовитый океан

каспийское море

вмф рф

каспийская флотилия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Большой противолодочный корабль Северного флота "Адмирал Левченко" провёл в ходе учения "Июльский шторм" артиллерийские стрельбы, тренировку по ПВО и отражению ракетного удара, сообщили в пресс-службе Северного флота. "Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Адмирал Левченко" провёл бой с условным противником в Баренцевом море в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипаж корабля выполнил артиллерийскую стрельбу по видимым и закрытым береговым целям на побережье полуострова Рыбачий, имитировавшим огневые точки и командные пункты противника. Кроме того, моряки отработали противовоздушную оборону со стрельбой из зенитного ракетного комплекса "Кинжал" и артиллерийского комплекса АК-100 по имитированной воздушной цели. Также была проведена тренировка по отражению условного удара противника высокоточным ракетным оружием. Для этого экипаж "Адмирала Левченко" провёл постановку помех и ложных целей с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы. Оперативное учение Военно-морского флота "Июльский шторм" проводится с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

https://ria.ru/20250725/podlodka-2031301749.html

https://ria.ru/20241018/fregat-1978679098.html

баренцево море

северный ледовитый океан

каспийское море

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, баренцево море, северный ледовитый океан, каспийское море, вмф рф, каспийская флотилия