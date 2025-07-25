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БПК Адмирал Левченко во время учения провел бой с условным противником - РИА Новости, 25.07.2025
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БПК Адмирал Левченко во время учения провел бой с условным противником
БПК Адмирал Левченко во время учения провел бой с условным противником - РИА Новости, 25.07.2025
БПК Адмирал Левченко во время учения провел бой с условным противником
Большой противолодочный корабль Северного флота "Адмирал Левченко" провёл в ходе учения "Июльский шторм" артиллерийские стрельбы, тренировку по ПВО и отражению... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T05:43:00+03:00
2025-07-25T05:43:00+03:00
безопасность
баренцево море
северный ледовитый океан
каспийское море
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Большой противолодочный корабль Северного флота "Адмирал Левченко" провёл в ходе учения "Июльский шторм" артиллерийские стрельбы, тренировку по ПВО и отражению ракетного удара, сообщили в пресс-службе Северного флота. "Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Адмирал Левченко" провёл бой с условным противником в Баренцевом море в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипаж корабля выполнил артиллерийскую стрельбу по видимым и закрытым береговым целям на побережье полуострова Рыбачий, имитировавшим огневые точки и командные пункты противника. Кроме того, моряки отработали противовоздушную оборону со стрельбой из зенитного ракетного комплекса "Кинжал" и артиллерийского комплекса АК-100 по имитированной воздушной цели. Также была проведена тренировка по отражению условного удара противника высокоточным ракетным оружием. Для этого экипаж "Адмирала Левченко" провёл постановку помех и ложных целей с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы. Оперативное учение Военно-морского флота "Июльский шторм" проводится с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.
https://ria.ru/20250725/podlodka-2031301749.html
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безопасность, баренцево море, северный ледовитый океан, каспийское море, вмф рф, каспийская флотилия
Безопасность, Баренцево море, Северный Ледовитый океан, Каспийское море, ВМФ РФ, Каспийская флотилия
БПК Адмирал Левченко во время учения провел бой с условным противником

БПК Адмирал Левченко во время учения Июльский шторм бился с условным противником

© Фото : rais58Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко"
Большой противолодочный корабль Адмирал Левченко - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : rais58
Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Большой противолодочный корабль Северного флота "Адмирал Левченко" провёл в ходе учения "Июльский шторм" артиллерийские стрельбы, тренировку по ПВО и отражению ракетного удара, сообщили в пресс-службе Северного флота.
"Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Адмирал Левченко" провёл бой с условным противником в Баренцевом море в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что экипаж корабля выполнил артиллерийскую стрельбу по видимым и закрытым береговым целям на побережье полуострова Рыбачий, имитировавшим огневые точки и командные пункты противника.
Кроме того, моряки отработали противовоздушную оборону со стрельбой из зенитного ракетного комплекса "Кинжал" и артиллерийского комплекса АК-100 по имитированной воздушной цели.
Также была проведена тренировка по отражению условного удара противника высокоточным ракетным оружием. Для этого экипаж "Адмирала Левченко" провёл постановку помех и ложных целей с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы.
Оперативное учение Военно-морского флота "Июльский шторм" проводится с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.
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БезопасностьБаренцево мореСеверный Ледовитый океанКаспийское мореВМФ РФКаспийская флотилия
 
 
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