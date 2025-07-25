БПК Адмирал Левченко во время учения провел бой с условным противником
БПК Адмирал Левченко во время учения Июльский шторм бился с условным противником
Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Большой противолодочный корабль Северного флота "Адмирал Левченко" провёл в ходе учения "Июльский шторм" артиллерийские стрельбы, тренировку по ПВО и отражению ракетного удара, сообщили в пресс-службе Северного флота.
"Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Адмирал Левченко" провёл бой с условным противником в Баренцевом море в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж корабля выполнил артиллерийскую стрельбу по видимым и закрытым береговым целям на побережье полуострова Рыбачий, имитировавшим огневые точки и командные пункты противника.
Кроме того, моряки отработали противовоздушную оборону со стрельбой из зенитного ракетного комплекса "Кинжал" и артиллерийского комплекса АК-100 по имитированной воздушной цели.
Также была проведена тренировка по отражению условного удара противника высокоточным ракетным оружием. Для этого экипаж "Адмирала Левченко" провёл постановку помех и ложных целей с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы.
Оперативное учение Военно-морского флота "Июльский шторм" проводится с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.
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