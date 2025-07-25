https://ria.ru/20250725/turtsiya-2031520862.html

Источник: Фидан и Байрамов обсудили мирные переговоры между Баку и Ереваном

Источник: Фидан и Байрамов обсудили мирные переговоры между Баку и Ереваном - РИА Новости, 25.07.2025

Источник: Фидан и Байрамов обсудили мирные переговоры между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым мирные переговоры между Баку и Ереваном, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T19:19:00+03:00

2025-07-25T19:19:00+03:00

2025-07-25T19:19:00+03:00

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СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым мирные переговоры между Баку и Ереваном, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. Телефонный разговор между министрами состоялся в пятницу. "Фидан и Байрамов обсудили продолжающиеся между Азербайджаном и Арменией мирные переговоры", - сообщил источник. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении. Россия всячески поддерживает переговоры Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 июля 2025 года.

https://ria.ru/20250725/armeniya-2031297027.html

https://ria.ru/20250724/mid-2031170679.html

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в мире, азербайджан, ереван, армения, хакан фидан, джейхун байрамов, никол пашинян, евросоюз