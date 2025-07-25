https://ria.ru/20250725/tsakhal-2031397698.html

ЦАХАЛ ликвидировала главу контртеррористического подразделения ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировала главу контртеррористического подразделения ХАМАС - РИА Новости, 25.07.2025

ЦАХАЛ ликвидировала главу контртеррористического подразделения ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу контртеррористического подразделения палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила в пятницу... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:24:00+03:00

2025-07-25T13:24:00+03:00

2025-07-25T13:24:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу контртеррористического подразделения палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "В начале этой недели силы ЦАХАЛ нанесли удар в северной части сектора Газа, ликвидировав террориста Амджада Шаэра, главу управления контрразведки в главном аппарате безопасности ХАМАС", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что Шаэр в том числе отвечал за безопасность высокопоставленных членов движения как на территории анклава, так и за его пределами. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250725/hamas-2031285452.html

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в мире, израиль, ливан, йемен, хамас