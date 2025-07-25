https://ria.ru/20250725/trevoga-2031308103.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.07.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Угроза атаки БПЛА и ракетная опасность отменены в Курской области, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:03:00+03:00
2025-07-25T07:03:00+03:00
2025-07-25T07:03:00+03:00
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курская область
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА и ракетная опасность отменены в Курской области, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 3.08 мск, она длилась почти четыре часа. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении оперативного штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили угрозу атаки БПЛА и ракетную опасность