https://ria.ru/20250725/trevoga-2031293722.html
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 25.07.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:34:00+03:00
2025-07-25T03:34:00+03:00
2025-07-25T03:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Гладков: в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников