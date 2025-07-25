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В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 25.07.2025
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
Беспилотная опасность объявлена на территории Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T02:40:00+03:00
2025-07-25T02:40:00+03:00
2025-07-25T02:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
безопасность
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале. "В республике введен режим беспилотной опасности", - написал он. Также губернатор добавил, что возможно замедление работы сотовой связи и мобильного интернета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меняйло, безопасность, республика северная осетия - алания
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло, Безопасность, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
Меняйло: в Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности