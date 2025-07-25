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СК сообщил новые детали об исполнителе теракта в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 25.07.2025
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18:42 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/terakt-2031507853.html
СК сообщил новые детали об исполнителе теракта в ЖК "Алые паруса"
СК сообщил новые детали об исполнителе теракта в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 25.07.2025
СК сообщил новые детали об исполнителе теракта в ЖК "Алые паруса"
Исполнитель теракта в ЖК "Алые паруса", в результате которого погиб глава батальона "Арбат" Армен Саркисян, по версии следствия, действовал осознанно, сообщил... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:42:00+03:00
2025-07-25T18:42:00+03:00
происшествия
россия
москва
армен саркисян (днр)
следственный комитет россии (ск рф)
жк "алые паруса"
московский комсомолец
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Исполнитель теракта в ЖК "Алые паруса", в результате которого погиб глава батальона "Арбат" Армен Саркисян, по версии следствия, действовал осознанно, сообщил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов. &quot;Наше мнение: он действовал осознанно&quot;, - сказал Денисов в интервью &quot;Московскому комсомольцу&quot;, отвечая на вопрос о том, использовали ли исполнителя теракта втемную.Третьего февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении.
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происшествия, россия, москва, армен саркисян (днр), следственный комитет россии (ск рф), жк "алые паруса", московский комсомолец
Происшествия, Россия, Москва, Армен Саркисян (ДНР), Следственный комитет России (СК РФ), ЖК "Алые паруса", Московский комсомолец
СК сообщил новые детали об исполнителе теракта в ЖК "Алые паруса"

Максим Денисов: исполнитель теракта в ЖК "Алые паруса" действовал осознанно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Исполнитель теракта в ЖК "Алые паруса", в результате которого погиб глава батальона "Арбат" Армен Саркисян, по версии следствия, действовал осознанно, сообщил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов.
«

"Наше мнение: он действовал осознанно", - сказал Денисов в интервью "Московскому комсомольцу", отвечая на вопрос о том, использовали ли исполнителя теракта втемную.

Третьего февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении.
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ПроисшествияРоссияМоскваАрмен Саркисян (ДНР)Следственный комитет России (СК РФ)ЖК "Алые паруса"Московский комсомолец
 
 
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