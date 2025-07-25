https://ria.ru/20250725/terakt-2031498599.html

По делу о теракте в ЖК "Алые паруса" проходят более шести фигурантов

По делу о теракте в ЖК "Алые паруса" проходят более шести фигурантов - РИА Новости, 25.07.2025

По делу о теракте в ЖК "Алые паруса" проходят более шести фигурантов

Более шести человек проходят по уголовному делу о теракте в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб глава батальона "Арбат" Армен Саркисян, один... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:20:00+03:00

2025-07-25T18:20:00+03:00

2025-07-25T18:27:00+03:00

украина

происшествия

москва

жк "алые паруса"

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более шести человек проходят по уголовному делу о теракте в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб глава батальона "Арбат" Армен Саркисян, один из фигурантов скрывается на Украине, сообщил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов. "Один фигурант скрывается на Украине. Те, кого задержали, пытаться скрыться даже не пробовали — опрометчиво считали, что мы никогда не выйдем на них. Большая заслуга ФСБ — они провели сложнейшую аналитическую работу. Преступники соблюдали конспирацию, не использовали телефонную связь, их координировали из Украины. В основном деле есть материалы и по незаконной миграции — еще пятеро фигурантов организовали "резиновую квартиру", в которой был зарегистрирован подрывник. Все они также привлечены к уголовной ответственности", - сказал Денисов в интервью "Московскому комсомольцу".Третьего февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении.

https://ria.ru/20250725/terakt-2031496200.html

украина

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, происшествия, москва, жк "алые паруса", следственный комитет россии (ск рф)