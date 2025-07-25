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По делу о теракте в ЖК "Алые паруса" проходят более шести фигурантов - РИА Новости, 25.07.2025
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18:20 25.07.2025 (обновлено: 18:27 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/terakt-2031498599.html
По делу о теракте в ЖК "Алые паруса" проходят более шести фигурантов
По делу о теракте в ЖК "Алые паруса" проходят более шести фигурантов - РИА Новости, 25.07.2025
По делу о теракте в ЖК "Алые паруса" проходят более шести фигурантов
Более шести человек проходят по уголовному делу о теракте в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб глава батальона "Арбат" Армен Саркисян, один... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:20:00+03:00
2025-07-25T18:27:00+03:00
украина
происшествия
москва
жк "алые паруса"
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более шести человек проходят по уголовному делу о теракте в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб глава батальона "Арбат" Армен Саркисян, один из фигурантов скрывается на Украине, сообщил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов. &quot;Один фигурант скрывается на Украине. Те, кого задержали, пытаться скрыться даже не пробовали — опрометчиво считали, что мы никогда не выйдем на них. Большая заслуга ФСБ — они провели сложнейшую аналитическую работу. Преступники соблюдали конспирацию, не использовали телефонную связь, их координировали из Украины. В основном деле есть материалы и по незаконной миграции — еще пятеро фигурантов организовали &quot;резиновую квартиру&quot;, в которой был зарегистрирован подрывник. Все они также привлечены к уголовной ответственности&quot;, - сказал Денисов в интервью &quot;Московскому комсомольцу&quot;.Третьего февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении.
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украина
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украина, происшествия, москва, жк "алые паруса", следственный комитет россии (ск рф)
Украина, Происшествия, Москва, ЖК "Алые паруса", Следственный комитет России (СК РФ)
По делу о теракте в ЖК "Алые паруса" проходят более шести фигурантов

Один из более 6 фигурантов дела о теракте в ЖК "Алые паруса" скрылся на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более шести человек проходят по уголовному делу о теракте в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб глава батальона "Арбат" Армен Саркисян, один из фигурантов скрывается на Украине, сообщил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов.
«

"Один фигурант скрывается на Украине. Те, кого задержали, пытаться скрыться даже не пробовали — опрометчиво считали, что мы никогда не выйдем на них. Большая заслуга ФСБ — они провели сложнейшую аналитическую работу. Преступники соблюдали конспирацию, не использовали телефонную связь, их координировали из Украины. В основном деле есть материалы и по незаконной миграции — еще пятеро фигурантов организовали "резиновую квартиру", в которой был зарегистрирован подрывник. Все они также привлечены к уголовной ответственности", - сказал Денисов в интервью "Московскому комсомольцу".

Третьего февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении.
На месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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УкраинаПроисшествияМоскваЖК "Алые паруса"Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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