По делу о теракте в ЖК "Алые паруса" проходят более шести фигурантов
Один из более 6 фигурантов дела о теракте в ЖК "Алые паруса" скрылся на Украине
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более шести человек проходят по уголовному делу о теракте в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб глава батальона "Арбат" Армен Саркисян, один из фигурантов скрывается на Украине, сообщил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов.
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"Один фигурант скрывается на Украине. Те, кого задержали, пытаться скрыться даже не пробовали — опрометчиво считали, что мы никогда не выйдем на них. Большая заслуга ФСБ — они провели сложнейшую аналитическую работу. Преступники соблюдали конспирацию, не использовали телефонную связь, их координировали из Украины. В основном деле есть материалы и по незаконной миграции — еще пятеро фигурантов организовали "резиновую квартиру", в которой был зарегистрирован подрывник. Все они также привлечены к уголовной ответственности", - сказал Денисов в интервью "Московскому комсомольцу".
Третьего февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении.
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