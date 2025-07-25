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В СК назвали заказчика теракта в "Алых парусах" - РИА Новости, 25.07.2025
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18:13 25.07.2025 (обновлено: 19:25 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/terakt-2031496200.html
В СК назвали заказчика теракта в "Алых парусах"
В СК назвали заказчика теракта в "Алых парусах" - РИА Новости, 25.07.2025
В СК назвали заказчика теракта в "Алых парусах"
Теракт в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, был совершен по заказу... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:13:00+03:00
2025-07-25T19:25:00+03:00
происшествия
москва
россия
донбасс
армен саркисян (днр)
следственный комитет россии (ск рф)
жк "алые паруса"
московский комсомолец
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Теракт в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, был совершен по заказу украинских властей, а реализован через этнический криминалитет, сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов. "По нашему мнению, подрыв был совершен по заказу украинских властей, а реализован через этнический криминалитет", - сказал он в интервью "Московскому комсомольцу". Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник.
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происшествия, москва, россия, донбасс, армен саркисян (днр), следственный комитет россии (ск рф), жк "алые паруса", московский комсомолец
Происшествия, Москва, Россия, Донбасс, Армен Саркисян (ДНР), Следственный комитет России (СК РФ), ЖК "Алые паруса", Московский комсомолец
В СК назвали заказчика теракта в "Алых парусах"

СК: теракт в ЖК "Алые паруса" совершили по заказу властей Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы
На месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Теракт в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, был совершен по заказу украинских властей, а реализован через этнический криминалитет, сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов.
"По нашему мнению, подрыв был совершен по заказу украинских властей, а реализован через этнический криминалитет", - сказал он в интервью "Московскому комсомольцу".
Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник.
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт
Вчера, 18:04
 
ПроисшествияМоскваРоссияДонбассАрмен Саркисян (ДНР)Следственный комитет России (СК РФ)ЖК "Алые паруса"Московский комсомолец
 
 
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