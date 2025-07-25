https://ria.ru/20250725/terakt-2031496200.html

В СК назвали заказчика теракта в "Алых парусах"

В СК назвали заказчика теракта в "Алых парусах" - РИА Новости, 25.07.2025

В СК назвали заказчика теракта в "Алых парусах"

Теракт в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, был совершен по заказу... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:13:00+03:00

2025-07-25T18:13:00+03:00

2025-07-25T19:25:00+03:00

происшествия

москва

россия

донбасс

армен саркисян (днр)

следственный комитет россии (ск рф)

жк "алые паруса"

московский комсомолец

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Теракт в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, был совершен по заказу украинских властей, а реализован через этнический криминалитет, сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов. "По нашему мнению, подрыв был совершен по заказу украинских властей, а реализован через этнический криминалитет", - сказал он в интервью "Московскому комсомольцу". Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник.

https://ria.ru/20250725/delo-2031492940.html

москва

россия

донбасс

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происшествия, москва, россия, донбасс, армен саркисян (днр), следственный комитет россии (ск рф), жк "алые паруса", московский комсомолец