https://ria.ru/20250725/tela-2031391009.html
Следователи извлекли тела из-под обломков Ан-24, упавшего в Приамурье
Следователи извлекли тела из-под обломков Ан-24, упавшего в Приамурье - РИА Новости, 25.07.2025
Следователи извлекли тела из-под обломков Ан-24, упавшего в Приамурье
Следователи извлекли тела погибших при крушении Ан-24 в Амурской области из-под обломков, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:12:00+03:00
2025-07-25T13:12:00+03:00
2025-07-25T13:17:00+03:00
происшествия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
россия
алексей александров
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Следователи извлекли тела погибших при крушении Ан-24 в Амурской области из-под обломков, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России."Следователями зафиксирована обстановка в момент крушения самолёта, установлены самописцы, извлечены тела из-под обломков", - привели в управлении комментарий руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Алексея Александрова.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
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происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), ан-24, россия, алексей александров
Происшествия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24, Россия, Алексей Александров
Следователи извлекли тела из-под обломков Ан-24, упавшего в Приамурье
Следователи извлекли тела из-под обломков упавшего в Амурской области Ан-24