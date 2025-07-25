https://ria.ru/20250725/tela-2031391009.html

Следователи извлекли тела из-под обломков Ан-24, упавшего в Приамурье

Следователи извлекли тела из-под обломков Ан-24, упавшего в Приамурье - РИА Новости, 25.07.2025

Следователи извлекли тела из-под обломков Ан-24, упавшего в Приамурье

Следователи извлекли тела погибших при крушении Ан-24 в Амурской области из-под обломков, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:12:00+03:00

2025-07-25T13:12:00+03:00

2025-07-25T13:17:00+03:00

происшествия

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

ан-24

россия

алексей александров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031199024_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_06dce1da8ac45a4f317c6835c7a47e5c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Следователи извлекли тела погибших при крушении Ан-24 в Амурской области из-под обломков, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России."Следователями зафиксирована обстановка в момент крушения самолёта, установлены самописцы, извлечены тела из-под обломков", - привели в управлении комментарий руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Алексея Александрова.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), ан-24, россия, алексей александров