https://ria.ru/20250725/svo-2031470393.html
Астраханские волонтеры отправили на СВО арбузы и выпечку
Астраханские волонтеры отправили на СВО арбузы и выпечку - РИА Новости, 25.07.2025
Астраханские волонтеры отправили на СВО арбузы и выпечку
Волонтеры из Астраханской области направили на СВО партию гуманитарного груза, среди которого арбузы, помидоры, выпечка и маскировочные сети, сообщает... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:14:00+03:00
2025-07-25T17:14:00+03:00
2025-07-25T17:14:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Волонтеры из Астраханской области направили на СВО партию гуманитарного груза, среди которого арбузы, помидоры, выпечка и маскировочные сети, сообщает администрация губернатора региона. "Из Астраханской области в зону СВО отправили более 10 тонн гумпомощи", - говорится в сообщении. Гуманитарную помощь в этот раз собирали волонтеры и жители Камызякского и Наримановского районов, города Астрахани. "Волонтеры сплели маскировочные сети, приготовили вкусную домашнюю выпечку. Школьники передали бойцам свои письма с добрыми пожеланиям, местные предприниматели - помидоры и арбузы", - уточняется в сообщении. В погрузке помогали студенты Камызякского сельскохозяйственного колледжа. "Работа у нас уже отлажена. Из зоны СВО мы получаем заявки напрямую от наших ребят, стараемся выполнить их по максимуму. Жители, предприятия, общественники очень ответственно относятся к просьбам военнослужащих. У многих на передовой служат родные и близкие, друзья или знакомые", - подчеркнул руководитель волонтерского движения "Своих не бросаем - ВК" Максим Гостюнин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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астраханская область, сво
Надежные люди, Астраханская область, СВО
Астраханские волонтеры отправили на СВО арбузы и выпечку
Волонтеры из Астраханской области отправили на СВО арбузы и выпечку
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Волонтеры из Астраханской области направили на СВО партию гуманитарного груза, среди которого арбузы, помидоры, выпечка и маскировочные сети, сообщает администрация губернатора региона.
"Из Астраханской области в зону СВО отправили более 10 тонн гумпомощи", - говорится в сообщении.
Гуманитарную помощь в этот раз собирали волонтеры и жители Камызякского и Наримановского районов, города Астрахани.
"Волонтеры сплели маскировочные сети, приготовили вкусную домашнюю выпечку. Школьники передали бойцам свои письма с добрыми пожеланиям, местные предприниматели - помидоры и арбузы", - уточняется в сообщении.
В погрузке помогали студенты Камызякского сельскохозяйственного колледжа.
"Работа у нас уже отлажена. Из зоны СВО мы получаем заявки напрямую от наших ребят, стараемся выполнить их по максимуму. Жители, предприятия, общественники очень ответственно относятся к просьбам военнослужащих. У многих на передовой служат родные и близкие, друзья или знакомые", - подчеркнул руководитель волонтерского движения "Своих не бросаем - ВК" Максим Гостюнин.