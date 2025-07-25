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Список курсантов проекта "Герои СВОего времени. Смоленск" сформировали - РИА Новости, 25.07.2025
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Смоленская область
 
14:15 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/svo-2031412906.html
Список курсантов проекта "Герои СВОего времени. Смоленск" сформировали
Список курсантов проекта "Герои СВОего времени. Смоленск" сформировали - РИА Новости, 25.07.2025
Список курсантов проекта "Герои СВОего времени. Смоленск" сформировали
Список курсантов образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" сформировали, на заседании общественного совета проекта подвели промежуточные итоги... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:15:00+03:00
2025-07-25T14:15:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Список курсантов образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" сформировали, на заседании общественного совета проекта подвели промежуточные итоги ее реализации, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Помимо этого, утвердили список кандидатов, прошедших отбор. По словам главы региона, программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Это продолжение федерального проекта "Время героев", доказавшего эффективность на уровне страны. В заседании приняла участие финалист "Времени героев", директор департамента реагирования в ЧС и реализации проекта "Мы вместе" ассоциации "Добро.рф" Александра Родионова. Она высоко оценила проделанную работу в Смоленской области. "Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО. Проект нашел большой отклик среди смолян. Заявки подали свыше 270 кандидатов. Отбор был серьезным и конкурентным. Участники заполняли подробную анкету, писали эссе, проходили тестирование и собеседование с экспертами. По итогам выбрали 26 кандидатов. 13 из них приступят к обучению уже осенью, еще 13 позже — это действующие военнослужащие", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале. Он добавил, что курсанты освоят ряд дисциплин: экономику, управление, право, историю Отечества и другие, а также пройдут стажировки в органах власти и на предприятиях региона. За каждым участником будет закреплен наставник. Финальным этапом обучения станет защита диплома. После окончания курса выпускникам предложат варианты трудоустройства в соответствии с их карьерным треком. "Это новый опыт. Уверен, что он будет эффективным и полезным для развития Смоленской области. Мы ждем СВОих героев!" — заключил Анохин.
https://ria.ru/20250725/kontrakty-2031345345.html
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смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин
Список курсантов проекта "Герои СВОего времени. Смоленск" сформировали

Список курсантов образпрограммы "Герои СВОего времени. Смоленск" сформировали

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Список курсантов образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" сформировали, на заседании общественного совета проекта подвели промежуточные итоги ее реализации, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Помимо этого, утвердили список кандидатов, прошедших отбор.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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По словам главы региона, программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Это продолжение федерального проекта "Время героев", доказавшего эффективность на уровне страны. В заседании приняла участие финалист "Времени героев", директор департамента реагирования в ЧС и реализации проекта "Мы вместе" ассоциации "Добро.рф" Александра Родионова. Она высоко оценила проделанную работу в Смоленской области.
"Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО. Проект нашел большой отклик среди смолян. Заявки подали свыше 270 кандидатов. Отбор был серьезным и конкурентным. Участники заполняли подробную анкету, писали эссе, проходили тестирование и собеседование с экспертами. По итогам выбрали 26 кандидатов. 13 из них приступят к обучению уже осенью, еще 13 позже — это действующие военнослужащие", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.
Он добавил, что курсанты освоят ряд дисциплин: экономику, управление, право, историю Отечества и другие, а также пройдут стажировки в органах власти и на предприятиях региона. За каждым участником будет закреплен наставник.
Финальным этапом обучения станет защита диплома. После окончания курса выпускникам предложат варианты трудоустройства в соответствии с их карьерным треком.
"Это новый опыт. Уверен, что он будет эффективным и полезным для развития Смоленской области. Мы ждем СВОих героев!" — заключил Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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