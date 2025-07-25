https://ria.ru/20250725/svo-2031390511.html

Долгожительница из Тверской области уже два года вяжет носки для бойцов СВО

Долгожительница из Тверской области уже два года вяжет носки для бойцов СВО - РИА Новости, 25.07.2025

Долгожительница из Тверской области уже два года вяжет носки для бойцов СВО

Жители Тверской области активно помогают участникам СВО, так 91-летняя мастерица за два года связала более 300 пар носков, а волонтеры передали технику и... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:11:00+03:00

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2025-07-25T13:11:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Жители Тверской области активно помогают участникам СВО, так 91-летняя мастерица за два года связала более 300 пар носков, а волонтеры передали технику и инструменты, рассказали в региональном правительстве. "Посильный вклад в поддержку защитников Отечества вносят местные жители, представители старшего поколения. Так, 91-летняя мастерица из Кесовогорского округа Екатерина Ивановна Титова уже два года вяжет теплые носки для бойцов СВО. Екатерина Ивановна связала более 300 пар", - говорится в Telegram-канале правительства. Отмечается, что волонтерская группа "Добро 69" из Твери в июле передала на фронт три мотоцикла, два коптера, два детектора дронов, а также инструменты для ремонта техники и строительных работ. Ржевский округ направил автомобиль УАЗ, а Лесной и Селижаровский округа – маскировочные сети, антидроновые покрывала, воду и личные посылки для военнослужащих. "Жители и предприятия региона регулярно направляют гумпомощь в зону СВО, а также в приграничные территории. По поручению губернатора Игоря Рудени ведется комплексная работа по отправке транспорта, пиломатериалов, экипировки, средств связи и других необходимых вещей", - подчеркнули в правительстве.

https://ria.ru/20250724/svo-2031254617.html

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тверская область, сво