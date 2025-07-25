https://ria.ru/20250725/svo-2031390511.html
Долгожительница из Тверской области уже два года вяжет носки для бойцов СВО
Долгожительница из Тверской области уже два года вяжет носки для бойцов СВО - РИА Новости, 25.07.2025
Долгожительница из Тверской области уже два года вяжет носки для бойцов СВО
Жители Тверской области активно помогают участникам СВО, так 91-летняя мастерица за два года связала более 300 пар носков, а волонтеры передали технику и... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:11:00+03:00
2025-07-25T13:11:00+03:00
2025-07-25T13:11:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Жители Тверской области активно помогают участникам СВО, так 91-летняя мастерица за два года связала более 300 пар носков, а волонтеры передали технику и инструменты, рассказали в региональном правительстве. "Посильный вклад в поддержку защитников Отечества вносят местные жители, представители старшего поколения. Так, 91-летняя мастерица из Кесовогорского округа Екатерина Ивановна Титова уже два года вяжет теплые носки для бойцов СВО. Екатерина Ивановна связала более 300 пар", - говорится в Telegram-канале правительства. Отмечается, что волонтерская группа "Добро 69" из Твери в июле передала на фронт три мотоцикла, два коптера, два детектора дронов, а также инструменты для ремонта техники и строительных работ. Ржевский округ направил автомобиль УАЗ, а Лесной и Селижаровский округа – маскировочные сети, антидроновые покрывала, воду и личные посылки для военнослужащих. "Жители и предприятия региона регулярно направляют гумпомощь в зону СВО, а также в приграничные территории. По поручению губернатора Игоря Рудени ведется комплексная работа по отправке транспорта, пиломатериалов, экипировки, средств связи и других необходимых вещей", - подчеркнули в правительстве.
https://ria.ru/20250724/svo-2031254617.html
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тверская область, сво
Надежные люди, Тверская область, СВО
Долгожительница из Тверской области уже два года вяжет носки для бойцов СВО
Долгожительница из Тверской области связала больше 300 пар носков для бойцов СВО
БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Жители Тверской области активно помогают участникам СВО, так 91-летняя мастерица за два года связала более 300 пар носков, а волонтеры передали технику и инструменты, рассказали в региональном правительстве.
"Посильный вклад в поддержку защитников Отечества вносят местные жители, представители старшего поколения. Так, 91-летняя мастерица из Кесовогорского округа Екатерина Ивановна Титова уже два года вяжет теплые носки для бойцов СВО. Екатерина Ивановна связала более 300 пар", - говорится в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что волонтерская группа "Добро 69" из Твери в июле передала на фронт три мотоцикла, два коптера, два детектора дронов, а также инструменты для ремонта техники и строительных работ. Ржевский округ направил автомобиль УАЗ, а Лесной и Селижаровский округа – маскировочные сети, антидроновые покрывала, воду и личные посылки для военнослужащих.
"Жители и предприятия региона регулярно направляют гумпомощь в зону СВО, а также в приграничные территории. По поручению губернатора Игоря Рудени ведется комплексная работа по отправке транспорта, пиломатериалов, экипировки, средств связи и других необходимых вещей", - подчеркнули в правительстве.