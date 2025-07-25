https://ria.ru/20250725/svo-2031369318.html

ВСУ потеряли до 2975 военных за неделю в зоне действий "Центра"

ВСУ потеряли до 2975 военных за неделю в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 25.07.2025

ВСУ потеряли до 2975 военных за неделю в зоне действий "Центра"

Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 2975... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:11:00+03:00

2025-07-25T12:11:00+03:00

2025-07-25T12:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

днепропетровская область

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 2975 военнослужащих и 22 бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой, трех штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке министерства за неделю. По данным ведомства, ВСУ потеряли за этот период в зоне ответственности "Центра" до 2975 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и две боевые машины реактивных систем залпового огня. "Уничтожены 55 автомобилей и 30 артиллерийских орудий, включая две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Braveheart производства Великобритании и две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Paladin производства США", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

днепропетровская область

сша

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безопасность, донецкая народная республика, днепропетровская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)