https://ria.ru/20250725/svo-2031369318.html
ВСУ потеряли до 2975 военных за неделю в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли до 2975 военных за неделю в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 25.07.2025
ВСУ потеряли до 2975 военных за неделю в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 2975... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:11:00+03:00
2025-07-25T12:11:00+03:00
2025-07-25T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
днепропетровская область
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_0:96:2980:1772_1920x0_80_0_0_f3d6583d76649c58ae814305a530ea62.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 2975 военнослужащих и 22 бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой, трех штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке министерства за неделю. По данным ведомства, ВСУ потеряли за этот период в зоне ответственности "Центра" до 2975 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и две боевые машины реактивных систем залпового огня. "Уничтожены 55 автомобилей и 30 артиллерийских орудий, включая две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Braveheart производства Великобритании и две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Paladin производства США", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
днепропетровская область
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, днепропетровская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 2975 военных за неделю в зоне действий "Центра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 2975 военных за неделю в зоне действий "Центра"