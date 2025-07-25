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ВСУ потеряли более 1610 военных за неделю в зоне действий "Запада"

ВСУ потеряли более 1610 военных за неделю в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 25.07.2025

ВСУ потеряли более 1610 военных за неделю в зоне действий "Запада"

Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, противник потерял более 1610 военнослужащих,... РИА Новости, 25.07.2025

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, противник потерял более 1610 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке ведомства за период с 19 по 25 июля. "Противник потерял более 1610 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro производства США", - добавили в Минобороны РФ. Кроме того, российская группировка уничтожила 97 автомобилей, девять артиллерийских орудий, 42 склада боеприпасов, 20 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, в том числе две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

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безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины