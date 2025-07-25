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В России за шесть лет ликвидировали 185 несанкционированных свалок
В России за шесть лет ликвидировали 185 несанкционированных свалок - РИА Новости, 25.07.2025
В России за шесть лет ликвидировали 185 несанкционированных свалок
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 185 несанкционированных городских свалок ликвидированы в России за последние шесть лет в рамках проекта... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:53:00+03:00
2025-07-25T06:53:00+03:00
2025-07-25T06:53:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 185 несанкционированных городских свалок ликвидированы в России за последние шесть лет в рамках проекта "Генеральная уборка". "В России, чтобы устранить вред природе, который накапливался десятилетиями, мы запустили проект "Генеральная уборка". За последние шесть лет были ликвидированы 185 несанкционированных городских свалок. Опасные скважины, заброшенные промышленные предприятия. Подняли со дна морей и утилизировали более двух сотен затонувших кораблей", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
В России за шесть лет ликвидировали 185 несанкционированных свалок
Мишустин: в России за шесть лет ликвидировали 185 незаконных городских свалок