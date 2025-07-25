https://ria.ru/20250725/sud-2031366914.html
Совет Федерации одобрил закон о содержании конвоируемых в суде
Совет Федерации одобрил закон о содержании конвоируемых в суде - РИА Новости, 25.07.2025
Совет Федерации одобрил закон о содержании конвоируемых в суде
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, определяющий особенности содержания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в помещениях для временного... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:01:00+03:00
2025-07-25T12:01:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, определяющий особенности содержания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в помещениях для временного пребывания в судах. Законом предусматривается, что нормы площади и требования к оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для содержания в судах общей юрисдикции будут определяться Судебным департаментом при Верховном суде РФ, а в судебных участках мировых судей – законодательством субъектов РФ в соответствии с требованиями федерального законодательства. Порядок охраны находящихся в полиции подозреваемых и обвиняемых, порядок приёма ими пищи, оказания им медпомощи будет определяться МВД РФ, находящихся в воинских частях – Минобороны РФ, находящихся в учреждениях ФСБ РФ – самой службой. Закон вступает в силу с 1 августа 2026 года.
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россия, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Совет Федерации одобрил закон о содержании конвоируемых в суде
Совет Федерации определил особенности содержания конвоируемых обвиняемых в судах