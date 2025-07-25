https://ria.ru/20250725/sud-2031356268.html
Суд приговорил трех боевиков ВСУ к 16 годам за вторжение в Курскую область
Суд приговорил трех боевиков ВСУ к 16 годам за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 25.07.2025
Суд приговорил трех боевиков ВСУ к 16 годам за вторжение в Курскую область
Второй Западный окружной военный суд приговорил трех украинских военнослужащих к 16 годам лишения свободы каждого за незаконное вторжение в Курскую область для... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:26:00+03:00
2025-07-25T11:26:00+03:00
2025-07-25T11:26:00+03:00
происшествия
курская область
россия
главная военная прокуратура
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил трех украинских военнослужащих к 16 годам лишения свободы каждого за незаконное вторжение в Курскую область для террористической деятельности, сообщает Главная военная прокуратура. "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих саперов 17-й отдельной танковой бригады вооруженных сил Украины Василия Павлюковича, Михаила Костюка и Александра Иваненко. Они признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в декабре 2024 года подсудимые пересекли государственную границу, вторглись в Курскую область в районе контрольного пункта пропуска "Суджа" и проследовали вглубь территории для террористической деятельности. Впоследствии на оборудованных наблюдательно-огневых позициях боевики следили за действиями российской армии, передавали соответствующую информацию, принимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, запугивали население применением оружия, препятствовали эвакуации. Все они были задержаны российскими военнослужащими. "Суд приговорил каждого из подсудимых к наказанию в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250724/naemnik-2031096441.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, россия, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Россия, Главная военная прокуратура, Вооруженные силы Украины
Суд приговорил трех боевиков ВСУ к 16 годам за вторжение в Курскую область
Трех военных ВСУ приговорили к 16 годам за вторжение в Курскую область