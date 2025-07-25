https://ria.ru/20250725/sud-2031356268.html

Суд приговорил трех боевиков ВСУ к 16 годам за вторжение в Курскую область

Суд приговорил трех боевиков ВСУ к 16 годам за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 25.07.2025

Суд приговорил трех боевиков ВСУ к 16 годам за вторжение в Курскую область

Второй Западный окружной военный суд приговорил трех украинских военнослужащих к 16 годам лишения свободы каждого за незаконное вторжение в Курскую область для... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:26:00+03:00

2025-07-25T11:26:00+03:00

2025-07-25T11:26:00+03:00

происшествия

курская область

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главная военная прокуратура

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил трех украинских военнослужащих к 16 годам лишения свободы каждого за незаконное вторжение в Курскую область для террористической деятельности, сообщает Главная военная прокуратура. "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих саперов 17-й отдельной танковой бригады вооруженных сил Украины Василия Павлюковича, Михаила Костюка и Александра Иваненко. Они признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в декабре 2024 года подсудимые пересекли государственную границу, вторглись в Курскую область в районе контрольного пункта пропуска "Суджа" и проследовали вглубь территории для террористической деятельности. Впоследствии на оборудованных наблюдательно-огневых позициях боевики следили за действиями российской армии, передавали соответствующую информацию, принимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, запугивали население применением оружия, препятствовали эвакуации. Все они были задержаны российскими военнослужащими. "Суд приговорил каждого из подсудимых к наказанию в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20250724/naemnik-2031096441.html

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происшествия, курская область, россия, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины