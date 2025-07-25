https://ria.ru/20250725/starlink-2031288142.html
Сбой в работе спутникового интернета Starlink устранили
Сбой в работе спутникового интернета Starlink устранили - РИА Новости, 25.07.2025
Сбой в работе спутникового интернета Starlink устранили
Сбой в работе спутникового интернета Starlink устранен, он продлился около 2,5 часа, сообщил вице-президент компании SpaceX Майкл Николлс в социальной сети Х. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T01:44:00+03:00
2025-07-25T01:44:00+03:00
2025-07-25T09:43:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сбой в работе спутникового интернета Starlink устранен, он продлился около 2,5 часа, сообщил вице-президент компании SpaceX Майкл Николлс в социальной сети Х.Ранее сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, сообщил о перебоях в работе Starlink, зафиксированных по всему миру."Starlink в настоящее время практически восстановился после сбоя сети, который длился около 2,5 часа. Сбой был вызван сбоем ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу базовой сети", - написал топ-менеджер в социальной сети Х.Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
https://ria.ru/20250724/sboy-2031277153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
starlink, в мире, spacex
Сбой в работе спутникового интернета Starlink устранили
Сбой в работе спутникового интернета Starlink длился около 2,5 часа