https://ria.ru/20250725/starlink-2031288142.html

Сбой в работе спутникового интернета Starlink устранили

Сбой в работе спутникового интернета Starlink устранили - РИА Новости, 25.07.2025

Сбой в работе спутникового интернета Starlink устранили

Сбой в работе спутникового интернета Starlink устранен, он продлился около 2,5 часа, сообщил вице-президент компании SpaceX Майкл Николлс в социальной сети Х. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T01:44:00+03:00

2025-07-25T01:44:00+03:00

2025-07-25T09:43:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сбой в работе спутникового интернета Starlink устранен, он продлился около 2,5 часа, сообщил вице-президент компании SpaceX Майкл Николлс в социальной сети Х.Ранее сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, сообщил о перебоях в работе Starlink, зафиксированных по всему миру."Starlink в настоящее время практически восстановился после сбоя сети, который длился около 2,5 часа. Сбой был вызван сбоем ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу базовой сети", - написал топ-менеджер в социальной сети Х.Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

https://ria.ru/20250724/sboy-2031277153.html

https://ria.ru/20250609/tramp-2021898080.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

starlink, в мире, spacex