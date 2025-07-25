https://ria.ru/20250725/stambul-2031284850.html

"Надо воевать": экс-премьер Украины раскрыл смысл переговоров в Стамбуле

"Надо воевать": экс-премьер Украины раскрыл смысл переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 25.07.2025

"Надо воевать": экс-премьер Украины раскрыл смысл переговоров в Стамбуле

Киевский режим не может вести переговоры без указаний с Запада, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T00:49:00+03:00

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2025-07-25T00:49:00+03:00

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николай азаров (политик)

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Киевский режим не может вести переговоры без указаний с Запада, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."Создается игровое впечатление, что процесс движется, мол: господин Трамп, успокойся, процесс начался, процесс движется. Все нормально идет. Не скоро, но решение будет достигнуто. Вот такая позиция киевского режима", — сказал он.Политик отметил, что результат переговоров со стороны киевского режима был довольно предсказуемым, так как он несамостоятелен и не может принимать решения без приказа своих западных покровителей."Кто ему даст команду пойти на компромисс и на определенные решения? У Трампа нет готовых решений. Стармер и Мерц заявили давным-давно, что дипломатические методы исчерпаны, надо воевать", — заключил Азаров.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, он продлился около одного часа.На конференции по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил о новых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших и предложениях о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.Мединский также выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.

https://ria.ru/20250724/ukraina-2031275506.html

https://ria.ru/20250724/peregovory-2031214530.html

https://ria.ru/20250724/rossiya-2031126724.html

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