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"Надо воевать": экс-премьер Украины раскрыл смысл переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 25.07.2025
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00:49 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/stambul-2031284850.html
"Надо воевать": экс-премьер Украины раскрыл смысл переговоров в Стамбуле
"Надо воевать": экс-премьер Украины раскрыл смысл переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 25.07.2025
"Надо воевать": экс-премьер Украины раскрыл смысл переговоров в Стамбуле
Киевский режим не может вести переговоры без указаний с Запада, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T00:49:00+03:00
2025-07-25T00:49:00+03:00
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николай азаров (политик)
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Киевский режим не может вести переговоры без указаний с Запада, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."Создается игровое впечатление, что процесс движется, мол: господин Трамп, успокойся, процесс начался, процесс движется. Все нормально идет. Не скоро, но решение будет достигнуто. Вот такая позиция киевского режима", — сказал он.Политик отметил, что результат переговоров со стороны киевского режима был довольно предсказуемым, так как он несамостоятелен и не может принимать решения без приказа своих западных покровителей."Кто ему даст команду пойти на компромисс и на определенные решения? У Трампа нет готовых решений. Стармер и Мерц заявили давным-давно, что дипломатические методы исчерпаны, надо воевать", — заключил Азаров.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, он продлился около одного часа.На конференции по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил о новых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших и предложениях о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.Мединский также выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
https://ria.ru/20250724/ukraina-2031275506.html
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в мире, украина, стамбул, россия, николай азаров (политик), третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Украина, Стамбул, Россия, Николай Азаров (политик), Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
"Надо воевать": экс-премьер Украины раскрыл смысл переговоров в Стамбуле

Экс-премьер Азаров: Украина не может вести переговоры с РФ без указаний с Запада

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПереговоры делегаций России и Украины в Стамбуле
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Киевский режим не может вести переговоры без указаний с Запада, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"Создается игровое впечатление, что процесс движется, мол: господин Трамп, успокойся, процесс начался, процесс движется. Все нормально идет. Не скоро, но решение будет достигнуто. Вот такая позиция киевского режима", — сказал он.
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Политик отметил, что результат переговоров со стороны киевского режима был довольно предсказуемым, так как он несамостоятелен и не может принимать решения без приказа своих западных покровителей.
"Кто ему даст команду пойти на компромисс и на определенные решения? У Трампа нет готовых решений. Стармер и Мерц заявили давным-давно, что дипломатические методы исчерпаны, надо воевать", — заключил Азаров.
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Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, он продлился около одного часа.
На конференции по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил о новых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших и предложениях о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.
Мединский также выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
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