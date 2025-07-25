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Трамп рассказал о возможной встрече с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 25.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 25.07.2025 (обновлено: 23:40 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/ssha-2031502721.html
Трамп рассказал о возможной встрече с Путиным и Зеленским
Трамп рассказал о возможной встрече с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 25.07.2025
Трамп рассказал о возможной встрече с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной встречу российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским при своем участии, допустив, что... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:33:00+03:00
2025-07-25T23:40:00+03:00
дональд трамп
специальная военная операция на украине
в мире
сша
великобритания
россия
владимир зеленский
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной встречу российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским при своем участии, допустив, что она может состояться "через два или три месяца"."Это произойдет, но через два или три месяца", — сказал Трамп в преддверии вылета в Великобританию, отвечая на вопрос о возможности проведения такой встречи в трехстороннем формате. Его слова приводят репортеры пула Белого дома.При этом в социальных сетях распространилось видео, на котором Трамп, по всей видимости, утверждает, что такая встреча с участием Путина и Зеленского должна была состояться два-три месяца назад, а не планируется в будущем, как утверждают близкие к Белому дому журналисты.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи Путина и Зеленского до конца августа, заявил, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу.
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Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Великобритания, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Трамп рассказал о возможной встрече с Путиным и Зеленским

Трамп посчитал возможной встречу с Путиным и Зеленским через 2-3 месяца

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп общается с журналистами
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной встречу российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским при своем участии, допустив, что она может состояться "через два или три месяца".
"Это произойдет, но через два или три месяца", — сказал Трамп в преддверии вылета в Великобританию, отвечая на вопрос о возможности проведения такой встречи в трехстороннем формате. Его слова приводят репортеры пула Белого дома.
При этом в социальных сетях распространилось видео, на котором Трамп, по всей видимости, утверждает, что такая встреча с участием Путина и Зеленского должна была состояться два-три месяца назад, а не планируется в будущем, как утверждают близкие к Белому дому журналисты.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи Путина и Зеленского до конца августа, заявил, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу.
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами. 25 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДональд ТрампВ миреСШАВеликобританияРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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