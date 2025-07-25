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Трамп оценил опасность скорого истечения сроков ДНСВ

Трамп оценил опасность скорого истечения сроков ДНСВ - РИА Новости, 25.07.2025

Трамп оценил опасность скорого истечения сроков ДНСВ

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает скорое истечение Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) серьезной проблемой для всего мира. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:53:00+03:00

2025-07-25T16:53:00+03:00

2025-07-25T17:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает скорое истечение Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) серьезной проблемой для всего мира."Это большая проблема для всего мира", - кратко сказал он журналистам в пятницу в преддверии своего вылета в Великобританию, отвечая на вопрос о значении данного соглашения.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле 2025 года заявлял, что России не поступали от США предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате, но если такие будут, то Москва объяснит, как видит равноправные разговоры и переговоры об обеспечении стратегической стабильности.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 июля заявила, что оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается.

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в мире, россия, сша, великобритания, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато