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WSJ написала о штрафах для Гарварда и ряда других американских вузах - РИА Новости, 25.07.2025
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16:00 25.07.2025
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WSJ написала о штрафах для Гарварда и ряда других американских вузах
WSJ написала о штрафах для Гарварда и ряда других американских вузах - РИА Новости, 25.07.2025
WSJ написала о штрафах для Гарварда и ряда других американских вузах
Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Гарвардский университет и еще ряд американских вузов выплатили крупный штраф в обмен на доступ к... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:00:00+03:00
2025-07-25T16:00:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
израиль
дональд трамп
колумбийский университет
гарвардский университет
брауновский университет
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Гарвардский университет и еще ряд американских вузов выплатили крупный штраф в обмен на доступ к государственному финансированию по аналогии со сделкой, заключенной ранее с Колумбийским университетом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник. В среду Трамп заявил, что Колумбийский университет Нью-Йорка выплатит 200 миллионов долларов штрафа государству и 20 миллионов долларов компенсации ставшим жертвами дискриминации сотрудникам-евреям. Глава Белого дома добавил, что аналогичный исход ждет многие университеты США, уличенные в том же, что и Колумбийский. "Белый дом стремится добиться выплаты штрафа от ряда университетов, которые, по его мнению, не справились с антисемитизмом на своей территории ... в обмен на предоставление учебным заведениям доступа к федеральному финансированию", - пишет издание. По словам собеседника газеты, сделка властей страны с Колумбийским университетом стала основой для переговоров с другими вузами, включая Корнеллский, Дьюкский, Северо-Западный и Брауновский университеты. "Она (администрация Трампа - ред.) считает заключение сделки с Гарвардом ... своей главной целью. Белый дом надеется, что сможет выжать из Гарварда сотни миллионов долларов", - сообщает Wall Street Journal, добавляя, что на фоне этого штрафа 200 миллионов от Колумбийского университета покажутся "мелочью". Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа предложила Колумбийскому университету добровольно согласиться на установление над вузом государственного надзора. В случае, если университет откажется принимать предложение администрации, спор придется разрешать в суде, что может закончиться для вуза введением еще более жестких условий со стороны правительства. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования, на фоне пропалестинских акций протеста в некоторых вузах. В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений. В 2024 году по студгородкам американских университетов прокатилась волна пропалестинских протестов, которые сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и антиизраильскими демонстрантами. Ее причиной был вооруженный конфликт в секторе Газа. Основное требование протестующих к властям США - прекратить финансовую поддержку Израиля.
https://ria.ru/20250526/tramp-2019029677.html
https://ria.ru/20250710/garvard-2028371593.html
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нью-йорк (город)
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в мире, сша, нью-йорк (город), израиль, дональд трамп, колумбийский университет, гарвардский университет, брауновский университет
В мире, США, Нью-Йорк (город), Израиль, Дональд Трамп, Колумбийский университет, Гарвардский университет, Брауновский университет
WSJ написала о штрафах для Гарварда и ряда других американских вузах

WSJ: администрация Трампа потребовала от Гарварда выплатить крупный штраф

CC BY 2.0 / Prayitno / Harvard UniversityВид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж
Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
CC BY 2.0 / Prayitno / Harvard University
Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Гарвардский университет и еще ряд американских вузов выплатили крупный штраф в обмен на доступ к государственному финансированию по аналогии со сделкой, заключенной ранее с Колумбийским университетом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.
В среду Трамп заявил, что Колумбийский университет Нью-Йорка выплатит 200 миллионов долларов штрафа государству и 20 миллионов долларов компенсации ставшим жертвами дискриминации сотрудникам-евреям. Глава Белого дома добавил, что аналогичный исход ждет многие университеты США, уличенные в том же, что и Колумбийский.
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Трамп назвал причину потери американскими студентами мест в Гарварде
26 мая, 02:30
"Белый дом стремится добиться выплаты штрафа от ряда университетов, которые, по его мнению, не справились с антисемитизмом на своей территории ... в обмен на предоставление учебным заведениям доступа к федеральному финансированию", - пишет издание.
По словам собеседника газеты, сделка властей страны с Колумбийским университетом стала основой для переговоров с другими вузами, включая Корнеллский, Дьюкский, Северо-Западный и Брауновский университеты.
"Она (администрация Трампа - ред.) считает заключение сделки с Гарвардом ... своей главной целью. Белый дом надеется, что сможет выжать из Гарварда сотни миллионов долларов", - сообщает Wall Street Journal, добавляя, что на фоне этого штрафа 200 миллионов от Колумбийского университета покажутся "мелочью".
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа предложила Колумбийскому университету добровольно согласиться на установление над вузом государственного надзора. В случае, если университет откажется принимать предложение администрации, спор придется разрешать в суде, что может закончиться для вуза введением еще более жестких условий со стороны правительства.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования, на фоне пропалестинских акций протеста в некоторых вузах. В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
В 2024 году по студгородкам американских университетов прокатилась волна пропалестинских протестов, которые сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и антиизраильскими демонстрантами. Ее причиной был вооруженный конфликт в секторе Газа. Основное требование протестующих к властям США - прекратить финансовую поддержку Израиля.
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Администрация Трампа ставит под угрозу аккредитацию Гарварда
10 июля, 14:59
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ИзраильДональд ТрампКолумбийский университетГарвардский университетБрауновский университет
 
 
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