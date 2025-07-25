https://ria.ru/20250725/ssha-2031288234.html

Глава Минфина США заявил о возможности остановить российский ОПК

Глава Минфина США заявил о возможности остановить российский ОПК - РИА Новости, 25.07.2025

Глава Минфина США заявил о возможности остановить российский ОПК

Российский оборонно-промышленный комплекс якобы остановится через три-шесть месяцев, если Китай прекратит покупать российскую нефть, заявил министр финансов США РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T01:47:00+03:00

2025-07-25T01:47:00+03:00

2025-07-25T05:35:00+03:00

в мире

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дональд трамп

скотт бессент

джон болтон

министерство финансов рф (минфин россии)

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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс якобы остановится через три-шесть месяцев, если Китай прекратит покупать российскую нефть, заявил министр финансов США Скотт Бессент. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом, то США введут 100% пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть. "Если они (китайцы – ред.) приостановят покупку (российской нефти – ред.) на три или шесть месяцев, я думаю, российская военная машина остановится", – заявил Бессент телеканалу Fox Business. Бессент также заявил, что если Китай прекратит закупки иранской нефти, Тегеран, вероятно, станет более сговорчивым на переговорах по ядерной программе. Глава Минфина отметил, что планирует обсудить вопрос поставок российской и иранской нефти на встрече с китайскими коллегами на следующей неделе в Стокгольме в рамках второго раунда торговых переговоров. Как ранее сообщало издание Economist, международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях против российских энергоносителей всерьез. По данным Reuters, рынки также не верят в реализацию таких мер, поскольку ограничения на российские энергоносители могут спровоцировать рост цен в самих США, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы "смехотворными", подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт "ничего не значат". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250718/neft-2029939721.html

https://ria.ru/20250714/tramp-2029102245.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, скотт бессент, джон болтон, министерство финансов рф (минфин россии)