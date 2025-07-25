Глава Минфина США заявил о возможности остановить российский ОПК
Бессент: российский ВПК остановится, если Китай прекратит закупки нефти
Уралвагонзавод. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс якобы остановится через три-шесть месяцев, если Китай прекратит покупать российскую нефть, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом, то США введут 100% пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть.
"Если они (китайцы – ред.) приостановят покупку (российской нефти – ред.) на три или шесть месяцев, я думаю, российская военная машина остановится", – заявил Бессент телеканалу Fox Business.
Глава Минфина отметил, что планирует обсудить вопрос поставок российской и иранской нефти на встрече с китайскими коллегами на следующей неделе в Стокгольме в рамках второго раунда торговых переговоров.
Как ранее сообщало издание Economist, международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях против российских энергоносителей всерьез. По данным Reuters, рынки также не верят в реализацию таких мер, поскольку ограничения на российские энергоносители могут спровоцировать рост цен в самих США, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы "смехотворными", подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт "ничего не значат".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.