Пособница Эпштейна ответила на все вопросы минюста США
Пособница Эпштейна Максвелл на допросе ответила на все вопросы минюста США
CC BY 3.0 / Coolcaesar / Министерство юстиции США
Министерство юстиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Соратница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденная по делу о торговле несовершеннолетними, на допросе с замгенпрокурора США Тоддом Бланшем ответила на все заданные вопросы, несмотря на право не свидетельствовать против себя, заявил ее адвокат Дэвид Маркус.
"Сегодня у нас был очень продуктивный день с заместителем генерального прокурора Тоддом Бланшем. (Он - ред.) задал много вопросов, и госпожа Максвелл ответила на каждый. Она ни разу не остановилась. Она ни разу не воспользовалась (правовой - ред.) привилегией. Она ни разу не отказалась от ответа. Она ответила на все вопросы честно, правдиво и в меру своих возможностей", - заявил Маркус журналистам.
Помимо уже проведенного допроса минюста США, в адрес Максвелл, бывшей светской львицы, комитет по надзору палаты представителей США направил повестку для дачи показаний в тюрьме 11 августа. Гислейн была приговорена к 20 годам заключения в 2022 году и отбывает наказание в федеральной тюрьме в Таллахасси.
Брат Гислейн Максвелл, Иэн Максвелл, ранее заявил газете New York Post, что его сестра предоставит американским властями новые свидетельства, которые ранее не фигурировали в ходе ее судебного процесса в 2021 году. По его словам, эти свидетельства могли бы оказать значительное влияние на исход того суда.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно муссируются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.