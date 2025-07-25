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Пособница Эпштейна ответила на все вопросы минюста США - РИА Новости, 25.07.2025
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00:21 25.07.2025 (обновлено: 00:59 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/ssha-2031282456.html
Пособница Эпштейна ответила на все вопросы минюста США
Пособница Эпштейна ответила на все вопросы минюста США - РИА Новости, 25.07.2025
Пособница Эпштейна ответила на все вопросы минюста США
Соратница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденная по делу о торговле несовершеннолетними, на допросе с замгенпрокурора США Тоддом Бланшем... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T00:21:00+03:00
2025-07-25T00:59:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
дональд трамп
джеффри эпштейн
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Соратница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденная по делу о торговле несовершеннолетними, на допросе с замгенпрокурора США Тоддом Бланшем ответила на все заданные вопросы, несмотря на право не свидетельствовать против себя, заявил ее адвокат Дэвид Маркус."Сегодня у нас был очень продуктивный день с заместителем генерального прокурора Тоддом Бланшем. (Он - ред.) задал много вопросов, и госпожа Максвелл ответила на каждый. Она ни разу не остановилась. Она ни разу не воспользовалась (правовой - ред.) привилегией. Она ни разу не отказалась от ответа. Она ответила на все вопросы честно, правдиво и в меру своих возможностей", - заявил Маркус журналистам.Помимо уже проведенного допроса минюста США, в адрес Максвелл, бывшей светской львицы, комитет по надзору палаты представителей США направил повестку для дачи показаний в тюрьме 11 августа. Гислейн была приговорена к 20 годам заключения в 2022 году и отбывает наказание в федеральной тюрьме в Таллахасси.Брат Гислейн Максвелл, Иэн Максвелл, ранее заявил газете New York Post, что его сестра предоставит американским властями новые свидетельства, которые ранее не фигурировали в ходе ее судебного процесса в 2021 году. По его словам, эти свидетельства могли бы оказать значительное влияние на исход того суда.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно муссируются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.
https://ria.ru/20250724/epshteyn-2031148174.html
https://ria.ru/20250724/ssha-2031015838.html
https://ria.ru/20250724/tramp-2031014915.html
сша
нью-йорк (город)
флорида
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4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп, джеффри эпштейн
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн
Пособница Эпштейна ответила на все вопросы минюста США

Пособница Эпштейна Максвелл на допросе ответила на все вопросы минюста США

CC BY 3.0 / Coolcaesar / Министерство юстиции СШАМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
CC BY 3.0 / Coolcaesar / Министерство юстиции США
Министерство юстиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Соратница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденная по делу о торговле несовершеннолетними, на допросе с замгенпрокурора США Тоддом Бланшем ответила на все заданные вопросы, несмотря на право не свидетельствовать против себя, заявил ее адвокат Дэвид Маркус.
"Сегодня у нас был очень продуктивный день с заместителем генерального прокурора Тоддом Бланшем. (Он - ред.) задал много вопросов, и госпожа Максвелл ответила на каждый. Она ни разу не остановилась. Она ни разу не воспользовалась (правовой - ред.) привилегией. Она ни разу не отказалась от ответа. Она ответила на все вопросы честно, правдиво и в меру своих возможностей", - заявил Маркус журналистам.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Американских чиновников попросили не говорить об Эпштейне, пишет NBC
Вчера, 14:11
Помимо уже проведенного допроса минюста США, в адрес Максвелл, бывшей светской львицы, комитет по надзору палаты представителей США направил повестку для дачи показаний в тюрьме 11 августа. Гислейн была приговорена к 20 годам заключения в 2022 году и отбывает наказание в федеральной тюрьме в Таллахасси.
Брат Гислейн Максвелл, Иэн Максвелл, ранее заявил газете New York Post, что его сестра предоставит американским властями новые свидетельства, которые ранее не фигурировали в ходе ее судебного процесса в 2021 году. По его словам, эти свидетельства могли бы оказать значительное влияние на исход того суда.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Гилейн Максвелл - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Конгрессмен призвал обеспечить безопасность сообщнице Эпштейна
Вчера, 01:18
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно муссируются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Трамп пришел в ярость из-за появившейся информации в СМИ о нем и Эпштейне
Вчера, 01:04
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДональд ТрампДжеффри Эпштейн
 
 
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