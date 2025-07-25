https://ria.ru/20250725/srok-2031449624.html

Суд вынес приговор экс-замгубернатора Брянской области Кулешовой и Егоровой

Суд вынес приговор экс-замгубернатора Брянской области Кулешовой и Егоровой - РИА Новости, 25.07.2025

Суд вынес приговор экс-замгубернатора Брянской области Кулешовой и Егоровой

Бывших заместителей губернатора Брянской области Татьяну Кулешову и Елену Егорову приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:00:00+03:00

2025-07-25T16:00:00+03:00

2025-07-25T16:57:00+03:00

брянская область

происшествия

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ТУЛА, 25 июл – РИА Новости. Бывших заместителей губернатора Брянской области Татьяну Кулешову и Елену Егорову приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила РИА Новости объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.Обвинение бывшим заместителям губернатора предъявили в 2023 году. По делу также проходят предпринимательница из Санкт-Петербурга Валентина Автушенко, обвиняемая в даче взятки, и Евгения Матвеева, обвиняемая в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. В декабре 2024 года дело в отношении фигурантов поступило в Володарский районный суд Брянска. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе судов, трое подсудимых вину признали, Егорова - не признала."Приговором суда Кулешовой назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима… Егоровой назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима", - сообщили РИА Новости в пресс-службе судов.Помимо лишения свободы, Кулешовой назначен штраф в размере 10 миллионов рублей, а Егоровой – 8,1 миллиона рублей. Также Кулешову лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе или в органах местного самоуправления сроком на семь лет, Егоровой – на пять лет.По версии следствия, Кулешова и Егорова через посредничество Матвеевой получили взятку в особо крупном размере от Автушенко за заключение договоров на поставку компьютерной техники и оборудования в рамках нацпроекта "Образование" и госпрограммы "Развитие образования и науки Брянской области" между учреждениями регионального департамента образования и науки и подконтрольными Автушенко коммерческими структурами. Также Кулешову обвиняют в получении взятки от Автушенко за заключение госконтракта на поставку обеззараживателей воздуха между департаментом внутренней политики Брянской области и ООО "Промстройинжиниринг"."Автушенко приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом 4,4 миллиона… Матвееву лишили свободы на семь лет в колонии общего режима со штрафом 4,4 миллиона. У Матвеевой реальное отбывание назначенного наказание в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста", - рассказала собеседник агентства.По данным пресс-службы, суд также конфисковал у Кулешовой и Егоровой в собственность государства деньги, полученные в результате преступления.

https://ria.ru/20250725/vzyatka-2031284677.html

https://ria.ru/20250723/prestuplenie-2030906720.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, происшествия