https://ria.ru/20250725/sportage-2031347714.html
Kia отзовет 79 884 автомобиля Sportage в России
Kia отзовет 79 884 автомобиля Sportage в России - РИА Новости, 25.07.2025
Kia отзовет 79 884 автомобиля Sportage в России
Официальный представитель Kia в России ООО "Киа Россия и СНГ" отзывает 79 884 автомобиля Kia Sportage, реализованных в период с 2010 по 2015 годы, для замены... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:54:00+03:00
2025-07-25T10:54:00+03:00
2025-07-25T11:04:00+03:00
авто
россия
kia rio
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149790/42/1497904251_0:18:700:412_1920x0_80_0_0_72ab2d7bb1d8ad2399aacba8fa2c7e23.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Официальный представитель Kia в России ООО "Киа Россия и СНГ" отзывает 79 884 автомобиля Kia Sportage, реализованных в период с 2010 по 2015 годы, для замены мультипредохранителя блока управления тормозной системой, сообщил Росстандарт."Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Kia. Программа мероприятий представлена ООО "Киа Россия и СНГ"... Отзыву подлежат 79 884 автомобиля Kia Sportage (Sle), реализованных в период с 2010 по 2015 с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении.Причина отзыва - необходимость замены мультипредохранителя блока HECU (управления тормозной системой) на автомобилях Sportage (SLe), произведенных на заводе Kia Slovakia - снижение номинала для лучшей защиты цепи. На всех транспортных средствах будет проведена замена мультипредохранителя блока HECU и крышки блока предохранителей."Уполномоченные представители ООО "Киа Россия и СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - сказано в сообщении.Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.
https://ria.ru/20250725/kamaz-2031328803.html
https://ria.ru/20250723/avtovaz-2030866696.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149790/42/1497904251_0:0:700:525_1920x0_80_0_0_d2c97dd0f6db7e3c19b8ccf4b308ee2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, kia rio, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Авто, Россия, Kia Rio, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Kia отзовет 79 884 автомобиля Sportage в России
Росстандарт сообщил, что Kia отзовет 79 884 автомобиля Sportage в России
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Официальный представитель Kia в России ООО "Киа Россия и СНГ" отзывает 79 884 автомобиля Kia Sportage, реализованных в период с 2010 по 2015 годы, для замены мультипредохранителя блока управления тормозной системой, сообщил Росстандарт.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Kia
. Программа мероприятий представлена ООО "Киа Россия и СНГ
"... Отзыву подлежат 79 884 автомобиля Kia Sportage (Sle), реализованных в период с 2010 по 2015 с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении.
Причина отзыва - необходимость замены мультипредохранителя блока HECU (управления тормозной системой) на автомобилях Sportage (SLe), произведенных на заводе Kia Slovakia - снижение номинала для лучшей защиты цепи. На всех транспортных средствах будет проведена замена мультипредохранителя блока HECU и крышки блока предохранителей.
"Уполномоченные представители ООО "Киа Россия и СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - сказано в сообщении.
Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.