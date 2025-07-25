https://ria.ru/20250725/sportage-2031347714.html

Kia отзовет 79 884 автомобиля Sportage в России

Kia отзовет 79 884 автомобиля Sportage в России - РИА Новости, 25.07.2025

Kia отзовет 79 884 автомобиля Sportage в России

Официальный представитель Kia в России ООО "Киа Россия и СНГ" отзывает 79 884 автомобиля Kia Sportage, реализованных в период с 2010 по 2015 годы, для замены... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:54:00+03:00

2025-07-25T10:54:00+03:00

2025-07-25T11:04:00+03:00

авто

россия

kia rio

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Официальный представитель Kia в России ООО "Киа Россия и СНГ" отзывает 79 884 автомобиля Kia Sportage, реализованных в период с 2010 по 2015 годы, для замены мультипредохранителя блока управления тормозной системой, сообщил Росстандарт."Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Kia. Программа мероприятий представлена ООО "Киа Россия и СНГ"... Отзыву подлежат 79 884 автомобиля Kia Sportage (Sle), реализованных в период с 2010 по 2015 с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении.Причина отзыва - необходимость замены мультипредохранителя блока HECU (управления тормозной системой) на автомобилях Sportage (SLe), произведенных на заводе Kia Slovakia - снижение номинала для лучшей защиты цепи. На всех транспортных средствах будет проведена замена мультипредохранителя блока HECU и крышки блока предохранителей."Уполномоченные представители ООО "Киа Россия и СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - сказано в сообщении.Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.

https://ria.ru/20250725/kamaz-2031328803.html

https://ria.ru/20250723/avtovaz-2030866696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, россия, kia rio, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)