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Kia отзовет 79 884 автомобиля Sportage в России - РИА Новости, 25.07.2025
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10:54 25.07.2025 (обновлено: 11:04 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/sportage-2031347714.html
Kia отзовет 79 884 автомобиля Sportage в России
Kia отзовет 79 884 автомобиля Sportage в России - РИА Новости, 25.07.2025
Kia отзовет 79 884 автомобиля Sportage в России
Официальный представитель Kia в России ООО "Киа Россия и СНГ" отзывает 79 884 автомобиля Kia Sportage, реализованных в период с 2010 по 2015 годы, для замены... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:54:00+03:00
2025-07-25T11:04:00+03:00
авто
россия
kia rio
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Официальный представитель Kia в России ООО "Киа Россия и СНГ" отзывает 79 884 автомобиля Kia Sportage, реализованных в период с 2010 по 2015 годы, для замены мультипредохранителя блока управления тормозной системой, сообщил Росстандарт."Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Kia. Программа мероприятий представлена ООО "Киа Россия и СНГ"... Отзыву подлежат 79 884 автомобиля Kia Sportage (Sle), реализованных в период с 2010 по 2015 с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении.Причина отзыва - необходимость замены мультипредохранителя блока HECU (управления тормозной системой) на автомобилях Sportage (SLe), произведенных на заводе Kia Slovakia - снижение номинала для лучшей защиты цепи. На всех транспортных средствах будет проведена замена мультипредохранителя блока HECU и крышки блока предохранителей."Уполномоченные представители ООО "Киа Россия и СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - сказано в сообщении.Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.
https://ria.ru/20250725/kamaz-2031328803.html
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авто, россия, kia rio, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Авто, Россия, Kia Rio, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Kia отзовет 79 884 автомобиля Sportage в России

Росстандарт сообщил, что Kia отзовет 79 884 автомобиля Sportage в России

© Фото : Kia MotorsИнтерьер автомобиля KIA Sportage
Интерьер автомобиля KIA Sportage - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Kia Motors
Интерьер автомобиля KIA Sportage. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Официальный представитель Kia в России ООО "Киа Россия и СНГ" отзывает 79 884 автомобиля Kia Sportage, реализованных в период с 2010 по 2015 годы, для замены мультипредохранителя блока управления тормозной системой, сообщил Росстандарт.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Kia. Программа мероприятий представлена ООО "Киа Россия и СНГ"... Отзыву подлежат 79 884 автомобиля Kia Sportage (Sle), реализованных в период с 2010 по 2015 с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении.
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Причина отзыва - необходимость замены мультипредохранителя блока HECU (управления тормозной системой) на автомобилях Sportage (SLe), произведенных на заводе Kia Slovakia - снижение номинала для лучшей защиты цепи. На всех транспортных средствах будет проведена замена мультипредохранителя блока HECU и крышки блока предохранителей.
"Уполномоченные представители ООО "Киа Россия и СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - сказано в сообщении.
Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.
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