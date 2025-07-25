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Совфед ввел мораторий, ограничивающий производство этилового спирта - РИА Новости, 25.07.2025
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12:33 25.07.2025 (обновлено: 12:35 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/spirt-2031376652.html
Совфед ввел мораторий, ограничивающий производство этилового спирта
Совфед ввел мораторий, ограничивающий производство этилового спирта - РИА Новости, 25.07.2025
Совфед ввел мораторий, ограничивающий производство этилового спирта
Сенаторы одобрили закон, вводящий до 1 апреля 2027 года мораторий на выдачу новых лицензий на производство этилового спирта в РФ. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, вводящий до 1 апреля 2027 года мораторий на выдачу новых лицензий на производство этилового спирта в РФ.Мораторий касается лицензий на деятельность по производству, хранению и поставкам произведенного этилового спирта (ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья), а также лицензий на выпуск этилового спирта для производства его фармацевтической субстанции.Такое решение связано с тем, что на рынке образовался профицит спирта.Кроме того, с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года переносится вступление в силу нормы, обязывающей при обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции использовать электронные документы, содержание и порядок использования которых определяются правительством РФ.В соответствии с законом, в случае выявления в определенной торговой точке нарушения, служащего основанием для приостановки или аннулирования лицензии на розничную продажу алкоголя, лицензия будет приостанавливаться или аннулироваться только у этой торговой точки. Это касается в том числе и услуг общепита.В подобных случаях лицензия будет приостанавливаться за невыполнение лицензиатом предписаний лицензирующего органа об устранении выявленных нарушений. Аннулирование лицензии будет происходить, например, за продажу алкоголя ниже минимальной цены, без маркировки, с поддельными марками, сведения о котором отсутствуют в ЕГАИС; в запрещенных местах и в ночное время.Также лицензию будут аннулировать за невыполнение требований Росалкогольтабакконтроля об устранении выявленных нарушений.В настоящее время при аннулировании или приостановке лицензии лицензиат лишается права продажи алкоголя на всех объектах, указанных в лицензии, даже если нарушение выявлено только на одном из них.Закон вступает в силу со 2 сентября 2025 года, а нормы, касающиеся моратория и использования электронных документов - со дня его официального опубликования.
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экономика, россия, совет федерации рф
Экономика, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед ввел мораторий, ограничивающий производство этилового спирта

СФ ввел мораторий на выдачу новых лицензий на производство этилового спирта

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПроизводство игристых вин
Производство игристых вин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
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Производство игристых вин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, вводящий до 1 апреля 2027 года мораторий на выдачу новых лицензий на производство этилового спирта в РФ.
Мораторий касается лицензий на деятельность по производству, хранению и поставкам произведенного этилового спирта (ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья), а также лицензий на выпуск этилового спирта для производства его фармацевтической субстанции.
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Такое решение связано с тем, что на рынке образовался профицит спирта.
Кроме того, с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года переносится вступление в силу нормы, обязывающей при обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции использовать электронные документы, содержание и порядок использования которых определяются правительством РФ.
В соответствии с законом, в случае выявления в определенной торговой точке нарушения, служащего основанием для приостановки или аннулирования лицензии на розничную продажу алкоголя, лицензия будет приостанавливаться или аннулироваться только у этой торговой точки. Это касается в том числе и услуг общепита.
В подобных случаях лицензия будет приостанавливаться за невыполнение лицензиатом предписаний лицензирующего органа об устранении выявленных нарушений. Аннулирование лицензии будет происходить, например, за продажу алкоголя ниже минимальной цены, без маркировки, с поддельными марками, сведения о котором отсутствуют в ЕГАИС; в запрещенных местах и в ночное время.
Также лицензию будут аннулировать за невыполнение требований Росалкогольтабакконтроля об устранении выявленных нарушений.
В настоящее время при аннулировании или приостановке лицензии лицензиат лишается права продажи алкоголя на всех объектах, указанных в лицензии, даже если нарушение выявлено только на одном из них.
Закон вступает в силу со 2 сентября 2025 года, а нормы, касающиеся моратория и использования электронных документов - со дня его официального опубликования.
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