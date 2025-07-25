https://ria.ru/20250725/spirt-2031376652.html

Совфед ввел мораторий, ограничивающий производство этилового спирта

Совфед ввел мораторий, ограничивающий производство этилового спирта - РИА Новости, 25.07.2025

Совфед ввел мораторий, ограничивающий производство этилового спирта

Сенаторы одобрили закон, вводящий до 1 апреля 2027 года мораторий на выдачу новых лицензий на производство этилового спирта в РФ. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:33:00+03:00

2025-07-25T12:33:00+03:00

2025-07-25T12:35:00+03:00

экономика

россия

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777726985_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_bda130ce34769b8a2ffc26b2a4f691cd.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, вводящий до 1 апреля 2027 года мораторий на выдачу новых лицензий на производство этилового спирта в РФ.Мораторий касается лицензий на деятельность по производству, хранению и поставкам произведенного этилового спирта (ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья), а также лицензий на выпуск этилового спирта для производства его фармацевтической субстанции.Такое решение связано с тем, что на рынке образовался профицит спирта.Кроме того, с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года переносится вступление в силу нормы, обязывающей при обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции использовать электронные документы, содержание и порядок использования которых определяются правительством РФ.В соответствии с законом, в случае выявления в определенной торговой точке нарушения, служащего основанием для приостановки или аннулирования лицензии на розничную продажу алкоголя, лицензия будет приостанавливаться или аннулироваться только у этой торговой точки. Это касается в том числе и услуг общепита.В подобных случаях лицензия будет приостанавливаться за невыполнение лицензиатом предписаний лицензирующего органа об устранении выявленных нарушений. Аннулирование лицензии будет происходить, например, за продажу алкоголя ниже минимальной цены, без маркировки, с поддельными марками, сведения о котором отсутствуют в ЕГАИС; в запрещенных местах и в ночное время.Также лицензию будут аннулировать за невыполнение требований Росалкогольтабакконтроля об устранении выявленных нарушений.В настоящее время при аннулировании или приостановке лицензии лицензиат лишается права продажи алкоголя на всех объектах, указанных в лицензии, даже если нарушение выявлено только на одном из них.Закон вступает в силу со 2 сентября 2025 года, а нормы, касающиеся моратория и использования электронных документов - со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20250725/shokolad-2031346108.html

https://ria.ru/20250725/zakon-2031355547.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, совет федерации рф