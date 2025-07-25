https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031528527.html

Разведчики уничтожили штурмовую группу ВСУ в Харьковской области

Разведчики уничтожили штурмовую группу ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 25.07.2025

Разведчики уничтожили штурмовую группу ВСУ в Харьковской области

Разведчики 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружили и ликвидировали БМП-2 и штурмовую группу ВСУ, пытавшуюся атаковать российские позиции к РИА Новости, 25.07.2025

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2025-07-25T20:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

россия

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владимир путин

вооруженные силы украины

бмп-2

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КУРСК, 25 июл - РИА Новости. Разведчики 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружили и ликвидировали БМП-2 и штурмовую группу ВСУ, пытавшуюся атаковать российские позиции к югу от населенного пункта Меловое в Харьковской области, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Ирбис". "Украинские военные двигались на БМП-2 из села Чугуновка, используя особенности рельефа для скрытного приближения. Разведчики оперативно навели на цель FPV-дрон, который точным попаданием уничтожил бронемашину вместе с экипажем", - сказал агентству "Ирбис". По словам разведчика, атака противника была сорвана, уничтоженная группа ВСУ не смогла прорваться к российским позициям. "В настоящее время российские войска продолжают создание буферной зоны в Харьковской области, укрепляя оборону и предотвращая диверсионные вылазки ВСУ", - добавил "Ирбис". Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

украина

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Ликвидация штурмовой группы ВСУ в Харьковской области Разведчики 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружили и ликвидировали штурмовую группу ВСУ, пытавшуюся атаковать российские позиции к югу от населённого пункта Меловое в Харьковской области, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Ирбис". 2025-07-25T20:18 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, харьковская область, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, бмп-2