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Разведчики уничтожили штурмовую группу ВСУ в Харьковской области
Разведчики уничтожили штурмовую группу ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 25.07.2025
Разведчики уничтожили штурмовую группу ВСУ в Харьковской области
Разведчики 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружили и ликвидировали БМП-2 и штурмовую группу ВСУ, пытавшуюся атаковать российские позиции к РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T20:18:00+03:00
2025-07-25T20:18:00+03:00
2025-07-25T20:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 25 июл - РИА Новости. Разведчики 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружили и ликвидировали БМП-2 и штурмовую группу ВСУ, пытавшуюся атаковать российские позиции к югу от населенного пункта Меловое в Харьковской области, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Ирбис". "Украинские военные двигались на БМП-2 из села Чугуновка, используя особенности рельефа для скрытного приближения. Разведчики оперативно навели на цель FPV-дрон, который точным попаданием уничтожил бронемашину вместе с экипажем", - сказал агентству "Ирбис". По словам разведчика, атака противника была сорвана, уничтоженная группа ВСУ не смогла прорваться к российским позициям. "В настоящее время российские войска продолжают создание буферной зоны в Харьковской области, укрепляя оборону и предотвращая диверсионные вылазки ВСУ", - добавил "Ирбис". Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Ликвидация штурмовой группы ВСУ в Харьковской области
Разведчики 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружили и ликвидировали штурмовую группу ВСУ, пытавшуюся атаковать российские позиции к югу от населённого пункта Меловое в Харьковской области, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Ирбис".
2025-07-25T20:18
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PT0M18S
РИА Новости
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безопасность, харьковская область, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, бмп-2
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, БМП-2
Разведчики уничтожили штурмовую группу ВСУ в Харьковской области
Разведчики уничтожили БМП ВСУ с пехотой при попытке атаки в Харьковской области