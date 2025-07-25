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Спецоперация, 25 июля: ВС России уничтожили за неделю до 8650 солдат ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031516560.html
Спецоперация, 25 июля: ВС России уничтожили за неделю до 8650 солдат ВСУ
Спецоперация, 25 июля: ВС России уничтожили за неделю до 8650 солдат ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025
Спецоперация, 25 июля: ВС России уничтожили за неделю до 8650 солдат ВСУ
Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:01:00+03:00
2025-07-25T19:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
дмитрий песков
владимир мединский
всемирная торговая организация (вто)
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028599578_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_371cb432f9e2ae7be6e790e4d9af9845.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 8650 военнослужащих за неделю, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в пятницу. Отмечается, что в течение недели российская армия освободила населенные пункты: Варачино Сумской области, Белая Гора, Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики. Также уточняется, что в ночь с 24 на 25 июля в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника. Кроме того, средствами российской ПВО сбиты 27 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и реактивный снаряд системы залпового огня Vampire чешского производства, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2049 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Лондону принадлежит ведущая деструктивная роль в украинском конфликтеЛондону принадлежит главенствующая деструктивная роль в украинском конфликте, а киевский режим является лишь послушным исполнителем в руках британцев, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. В июне Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания вместе с киевским режимом готовит изощренные антироссийские провокации в Балтийском море. Один из сценариев связан с инсценировкой якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. По информации СВР, торпеды советского-российского производства уже были переданы украинской стороной британцам. По другому сценарию предполагается как бы невзначай выловить в водах Балтики якорные мины российского производства. "Эта информация, безусловно, заслуживает самого пристального внимания. Тем более что англичане – мастера подобного рода провокаций. За несколько веков Лондон накопил богатый опыт проведения операций под чужим флагом, нацеленных на то, чтобы стравливать между собой разные страны. Анализ ситуации в очередной раз доказывает главенствующую деструктивную роль Лондона в украинском конфликте и то, что киевский режим – лишь послушный безвольный исполнитель в руках британцев", - сказал Патрушев. Освобождение Новоэкономического важно для развития наступленияОсвобождение населенного пункта Новоэкономическое в ДНР имеет важное стратегическое значение для развития наступления, сообщили в Минобороны России. Уточняется, что посёлок расположен вблизи ключевых транспортных артерий, контроль над которыми позволит перерезать пути снабжения ВСУ. "Успешное проведение операции создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь обороны украинских боевиков на данном направлении", - отметили в российском оборонном ведомстве. ВС РФ уничтожили чешскую гаубицу ВСУ в Запорожской областиРасчет орудия 2С5 "Гиацинт-С" и операторы барражирующего боеприпаса "Ланцет" российской группировки "Восток" уничтожили самоходную гаубицу "Дана" чешского производства в Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Вий". "Вий" добавил, что сорвать работу противника по нанесению огневого поражения - задача важная, но это только полдела. По его словам, личный состав прикладывает все усилия, чтобы безвозвратно уничтожать любые огневые точки и орудия противника вместе с расчетами и экипажами. Встреча РФ и Украины на высшем уровне должна поставить точку в урегулированииВстреча России и Украины на высшем уровне должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать итоги работы на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом Песков отметил, что подходы России и Украины к проектам меморандумов диаметрально противоположны и вряд ли их можно сблизить в одночасье. В среду Россия и Украина провели третью встречу в Стамбуле. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены. США в ВТО вновь не стали осуждать Россию из-за СВОСША вновь не присоединились к осуждениям Запада в адрес России на заседании государств-членов органа по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО), заявил журналистам в Женеве торговый источник. В феврале постпред РФ в ВТО Николай Платонов сообщил РИА Новости, что США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления некоторых членов организации, хотя оно носит стандартный характер для группы антироссийски настроенных стран. "Австралия, Канада, Европейский союз, Япония, Корея, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Украина и Великобритания осудили российское вторжение и выразили свою поддержку и солидарность с Украиной и ее народом. РФ заявила, что этот вопрос не касается этого органа и что этот вопрос не должен рассматриваться на данной площадке", - сказал торговый источник. В марте источник сообщил журналистам в Женеве, что США не поддержали на заседании комитета по сельскому хозяйству Всемирной торговой организации критику Евросоюза, Великобритании и Канады в адрес России в связи с конфликтом на Украине. ВС РФ после освобождения Зверево в ДНР продолжили наступлениеРоссийские войска после освобождения Зверево в ДНР продолжили наступление на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что наступление велось с применением "тактики скрытного накопления сил и методичной зачистки вражеских укреплений". "Бойцы продвигались поэтапно, зачищая населенный пункт дом за домом. Противник, неся значительные потери, отступил и, не сумев организовать устойчивую оборону, покинул поле боя, спасаясь бегством", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031487431.html
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031430158.html
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031365936.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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96
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Кадры освобожденного населенного пункта Новоэкономическое в ДНР
Минобороны России показало кадры из населенного пункта Новоэкономическое в ДНР, об освобождении которого стало известно в четверг
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Кадры освобождения Зверево в ДНР
Кадры освобождения Зверево в ДНР публикует Минобороны России
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россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир мединский, всемирная торговая организация (вто), николай патрушев, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Всемирная торговая организация (ВТО), Николай Патрушев, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)

Спецоперация, 25 июля: ВС России уничтожили за неделю до 8650 солдат ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне спецоперации
Боевая работа артиллеристов в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 8650 военнослужащих за неделю, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в пятницу.
Отмечается, что в течение недели российская армия освободила населенные пункты: Варачино Сумской области, Белая Гора, Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Варачино в Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили Варачино в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Варачино в Сумской области
Также уточняется, что в ночь с 24 на 25 июля в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника.
Кроме того, средствами российской ПВО сбиты 27 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и реактивный снаряд системы залпового огня Vampire чешского производства, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2049 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Белую Гору в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили Белую Гору в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Белую Гору в ДНР

Лондону принадлежит ведущая деструктивная роль в украинском конфликте

Лондону принадлежит главенствующая деструктивная роль в украинском конфликте, а киевский режим является лишь послушным исполнителем в руках британцев, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
В июне Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания вместе с киевским режимом готовит изощренные антироссийские провокации в Балтийском море. Один из сценариев связан с инсценировкой якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. По информации СВР, торпеды советского-российского производства уже были переданы украинской стороной британцам. По другому сценарию предполагается как бы невзначай выловить в водах Балтики якорные мины российского производства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
На Западе предсказали следующий отчаянный шаг Зеленского
Вчера, 17:50
"Эта информация, безусловно, заслуживает самого пристального внимания. Тем более что англичане – мастера подобного рода провокаций. За несколько веков Лондон накопил богатый опыт проведения операций под чужим флагом, нацеленных на то, чтобы стравливать между собой разные страны. Анализ ситуации в очередной раз доказывает главенствующую деструктивную роль Лондона в украинском конфликте и то, что киевский режим – лишь послушный безвольный исполнитель в руках британцев", - сказал Патрушев.

Освобождение Новоэкономического важно для развития наступления

Освобождение населенного пункта Новоэкономическое в ДНР имеет важное стратегическое значение для развития наступления, сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что посёлок расположен вблизи ключевых транспортных артерий, контроль над которыми позволит перерезать пути снабжения ВСУ.
"Успешное проведение операции создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь обороны украинских боевиков на данном направлении", - отметили в российском оборонном ведомстве.

ВС РФ уничтожили чешскую гаубицу ВСУ в Запорожской области

Расчет орудия 2С5 "Гиацинт-С" и операторы барражирующего боеприпаса "Ланцет" российской группировки "Восток" уничтожили самоходную гаубицу "Дана" чешского производства в Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Вий".
"Вий" добавил, что сорвать работу противника по нанесению огневого поражения - задача важная, но это только полдела. По его словам, личный состав прикладывает все усилия, чтобы безвозвратно уничтожать любые огневые точки и орудия противника вместе с расчетами и экипажами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
"Это необратимо". Зеленского предупредили о страшных последствиях протестов
Вчера, 14:54

Встреча РФ и Украины на высшем уровне должна поставить точку в урегулировании

Встреча России и Украины на высшем уровне должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать итоги работы на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом Песков отметил, что подходы России и Украины к проектам меморандумов диаметрально противоположны и вряд ли их можно сблизить в одночасье.
В среду Россия и Украина провели третью встречу в Стамбуле. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным
Вчера, 11:57

США в ВТО вновь не стали осуждать Россию из-за СВО

США вновь не присоединились к осуждениям Запада в адрес России на заседании государств-членов органа по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО), заявил журналистам в Женеве торговый источник.
В феврале постпред РФ в ВТО Николай Платонов сообщил РИА Новости, что США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления некоторых членов организации, хотя оно носит стандартный характер для группы антироссийски настроенных стран.
"Австралия, Канада, Европейский союз, Япония, Корея, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Украина и Великобритания осудили российское вторжение и выразили свою поддержку и солидарность с Украиной и ее народом. РФ заявила, что этот вопрос не касается этого органа и что этот вопрос не должен рассматриваться на данной площадке", - сказал торговый источник.
В марте источник сообщил журналистам в Женеве, что США не поддержали на заседании комитета по сельскому хозяйству Всемирной торговой организации критику Евросоюза, Великобритании и Канады в адрес России в связи с конфликтом на Украине.

ВС РФ после освобождения Зверево в ДНР продолжили наступление

Российские войска после освобождения Зверево в ДНР продолжили наступление на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что наступление велось с применением "тактики скрытного накопления сил и методичной зачистки вражеских укреплений".
"Бойцы продвигались поэтапно, зачищая населенный пункт дом за домом. Противник, неся значительные потери, отступил и, не сумев организовать устойчивую оборону, покинул поле боя, спасаясь бегством", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковВладимир МединскийВсемирная торговая организация (ВТО)Николай ПатрушевВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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