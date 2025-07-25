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Украинские боевики заняли частные дома в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:25 25.07.2025 (обновлено: 08:39 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031304760.html
Украинские боевики заняли частные дома в Запорожской области
Украинские боевики заняли частные дома в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2025
Украинские боевики заняли частные дома в Запорожской области
Украинские боевики занимают частные жилые дома и используют их как позиции для расчетов БПЛА вблизи линии соприкосновения к югу от города Орехов в Запорожской... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:25:00+03:00
2025-07-25T08:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
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ТОКМАК, 25 июл - РИА Новости. Украинские боевики занимают частные жилые дома и используют их как позиции для расчетов БПЛА вблизи линии соприкосновения к югу от города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор ударного БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным "Жмых". "Ближайшие населенные пункты, которые расположены у линии боевого соприкосновения - мирное население оттуда уходит, дома оставляет. Ну, может, какими-то иными методами они (ВСУ -ред.) занимают эти дома. Занимают для размещения личного состава, для работы дронов оттуда. Дом внешне такой же как у мирного населения, единственное - антенна какая-нибудь стоит специализированная", - рассказал "Жмых". Также он отметил, что в ходе одного боевого дежурства, которое длится две недели, его расчет может поразить от десяти до 30 целей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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Украинские боевики занимают частные дома к югу от Орехова в Запорожской области
Украинские боевики занимают частные жилые дома и используют их как позиции для расчетов БПЛА вблизи линии соприкосновения к югу от города Орехов в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал оператор ударного БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывным "Жмых".
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в мире, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские боевики заняли частные дома в Запорожской области

Украинские боевики заняли частные дома к югу от Орехова в Запорожской области

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ТОКМАК, 25 июл - РИА Новости. Украинские боевики занимают частные жилые дома и используют их как позиции для расчетов БПЛА вблизи линии соприкосновения к югу от города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор ударного БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным "Жмых".
"Ближайшие населенные пункты, которые расположены у линии боевого соприкосновения - мирное население оттуда уходит, дома оставляет. Ну, может, какими-то иными методами они (ВСУ -ред.) занимают эти дома. Занимают для размещения личного состава, для работы дронов оттуда. Дом внешне такой же как у мирного населения, единственное - антенна какая-нибудь стоит специализированная", - рассказал "Жмых".
Также он отметил, что в ходе одного боевого дежурства, которое длится две недели, его расчет может поразить от десяти до 30 целей.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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