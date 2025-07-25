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Украинские боевики заняли частные дома в Запорожской области

Украинские боевики заняли частные дома в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2025

Украинские боевики заняли частные дома в Запорожской области

Украинские боевики занимают частные жилые дома и используют их как позиции для расчетов БПЛА вблизи линии соприкосновения к югу от города Орехов в Запорожской... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T06:25:00+03:00

2025-07-25T06:25:00+03:00

2025-07-25T08:39:00+03:00

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ТОКМАК, 25 июл - РИА Новости. Украинские боевики занимают частные жилые дома и используют их как позиции для расчетов БПЛА вблизи линии соприкосновения к югу от города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор ударного БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным "Жмых". "Ближайшие населенные пункты, которые расположены у линии боевого соприкосновения - мирное население оттуда уходит, дома оставляет. Ну, может, какими-то иными методами они (ВСУ -ред.) занимают эти дома. Занимают для размещения личного состава, для работы дронов оттуда. Дом внешне такой же как у мирного населения, единственное - антенна какая-нибудь стоит специализированная", - рассказал "Жмых". Также он отметил, что в ходе одного боевого дежурства, которое длится две недели, его расчет может поразить от десяти до 30 целей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Украинские боевики занимают частные дома к югу от Орехова в Запорожской области Украинские боевики занимают частные жилые дома и используют их как позиции для расчетов БПЛА вблизи линии соприкосновения к югу от города Орехов в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал оператор ударного БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывным "Жмых". 2025-07-25T06:25 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, россия, вооруженные силы украины