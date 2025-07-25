https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031304760.html
Украинские боевики заняли частные дома в Запорожской области
Украинские боевики заняли частные дома в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2025
Украинские боевики заняли частные дома в Запорожской области
Украинские боевики занимают частные жилые дома и используют их как позиции для расчетов БПЛА вблизи линии соприкосновения к югу от города Орехов в Запорожской... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:25:00+03:00
2025-07-25T06:25:00+03:00
2025-07-25T08:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031316440_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3417a8eda2ab4cd833c3080672589994.jpg
ТОКМАК, 25 июл - РИА Новости. Украинские боевики занимают частные жилые дома и используют их как позиции для расчетов БПЛА вблизи линии соприкосновения к югу от города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор ударного БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным "Жмых". "Ближайшие населенные пункты, которые расположены у линии боевого соприкосновения - мирное население оттуда уходит, дома оставляет. Ну, может, какими-то иными методами они (ВСУ -ред.) занимают эти дома. Занимают для размещения личного состава, для работы дронов оттуда. Дом внешне такой же как у мирного населения, единственное - антенна какая-нибудь стоит специализированная", - рассказал "Жмых". Также он отметил, что в ходе одного боевого дежурства, которое длится две недели, его расчет может поразить от десяти до 30 целей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031316440_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1cddcc8a3943f1a2de35c9a842f74ea1.jpg
Украинские боевики занимают частные дома к югу от Орехова в Запорожской области
Украинские боевики занимают частные жилые дома и используют их как позиции для расчетов БПЛА вблизи линии соприкосновения к югу от города Орехов в Запорожской области.
Об этом РИА Новости рассказал оператор ударного БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывным "Жмых".
2025-07-25T06:25
true
PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские боевики заняли частные дома в Запорожской области
Украинские боевики заняли частные дома к югу от Орехова в Запорожской области