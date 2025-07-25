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Группировка "Запад" сбила 19 самолетных дронов и 22 тяжелых коптера - РИА Новости, 25.07.2025
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https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031302185.html
Группировка "Запад" сбила 19 самолетных дронов и 22 тяжелых коптера
Группировка "Запад" сбила 19 самолетных дронов и 22 тяжелых коптера - РИА Новости, 25.07.2025
Группировка "Запад" сбила 19 самолетных дронов и 22 тяжелых коптера
Военнослужащие российской группировки "Запад" за прошедшие сутки сбили 19 украинских беспилотников самолётного типа и 22 тяжёлых коптера R-18, сообщил начальник РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T05:48:00+03:00
2025-07-25T05:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
александр гордеев (полковник)
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" за прошедшие сутки сбили 19 украинских беспилотников самолётного типа и 22 тяжёлых коптера R-18, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Леонид Шаров. "Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Мобильными огневыми группами и постами воздушного наблюдения сбиты 22 тяжёлых боевых коптера R-18", - сказал Шаров в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он добавил, что подразделения группировки уничтожили 13 украинских миномётов и 64 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ. Как отметил, в свою очередь, начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, в зоне работы этого объединения были уничтожены шесть пунктов управления беспилотниками.
https://ria.ru/20250725/krasnoarmeysk-2031298257.html
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безопасность, александр гордеев (полковник), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Гордеев (полковник), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" сбила 19 самолетных дронов и 22 тяжелых коптера

Военные группы Запад за сутки сбили 19 самолетных дронов и 22 коптера R-18 ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов
Боевая работа артиллеристов - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" за прошедшие сутки сбили 19 украинских беспилотников самолётного типа и 22 тяжёлых коптера R-18, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Леонид Шаров.
"Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Мобильными огневыми группами и постами воздушного наблюдения сбиты 22 тяжёлых боевых коптера R-18", - сказал Шаров в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
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Он добавил, что подразделения группировки уничтожили 13 украинских миномётов и 64 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ.
Как отметил, в свою очередь, начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, в зоне работы этого объединения были уничтожены шесть пунктов управления беспилотниками.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАлександр Гордеев (полковник)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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