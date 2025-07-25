https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031302185.html

Группировка "Запад" сбила 19 самолетных дронов и 22 тяжелых коптера

Группировка "Запад" сбила 19 самолетных дронов и 22 тяжелых коптера - РИА Новости, 25.07.2025

Группировка "Запад" сбила 19 самолетных дронов и 22 тяжелых коптера

Военнослужащие российской группировки "Запад" за прошедшие сутки сбили 19 украинских беспилотников самолётного типа и 22 тяжёлых коптера R-18, сообщил начальник РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T05:48:00+03:00

2025-07-25T05:48:00+03:00

2025-07-25T05:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

александр гордеев (полковник)

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" за прошедшие сутки сбили 19 украинских беспилотников самолётного типа и 22 тяжёлых коптера R-18, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Леонид Шаров. "Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Мобильными огневыми группами и постами воздушного наблюдения сбиты 22 тяжёлых боевых коптера R-18", - сказал Шаров в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он добавил, что подразделения группировки уничтожили 13 украинских миномётов и 64 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ. Как отметил, в свою очередь, начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, в зоне работы этого объединения были уничтожены шесть пунктов управления беспилотниками.

https://ria.ru/20250725/krasnoarmeysk-2031298257.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, александр гордеев (полковник), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины