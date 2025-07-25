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Российские военные уничтожили позиции ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 25.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 25.07.2025 (обновлено: 08:48 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031300251.html
Российские военные уничтожили позиции ВСУ на Харьковском направлении
Российские военные уничтожили позиции ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 25.07.2025
Российские военные уничтожили позиции ВСУ на Харьковском направлении
Бойцы "Севера" уничтожили позиции украинских боевиков и пункты управления дронами на Харьковском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T05:09:00+03:00
2025-07-25T08:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
украина
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Бойцы "Севера" уничтожили позиции украинских боевиков и пункты управления дронами на Харьковском направлении, сообщили в Минобороны России."Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили пункты управления БПЛА, позиции с живой силой и бронетехнику ВСУ на Харьковском направлении в зоне проведения СВО", — отмечается в заявлении.Военные продолжают создавать зону безопасности вдоль российской границы и ежедневно продвигаются вперед.По последним данным ведомства, российская армия за сутки нанесла поражение подразделениям механизированной бригады и бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Меловое в Харьковской области. Потери противника на этом участке фронта составили:
https://ria.ru/20250725/krasnoarmeysk-2031298257.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Россия, Украина
Российские военные уничтожили позиции ВСУ на Харьковском направлении

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили позиции ВСУ на Харьковском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Бойцы "Севера" уничтожили позиции украинских боевиков и пункты управления дронами на Харьковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили пункты управления БПЛА, позиции с живой силой и бронетехнику ВСУ на Харьковском направлении в зоне проведения СВО", — отмечается в заявлении.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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Военные продолжают создавать зону безопасности вдоль российской границы и ежедневно продвигаются вперед.
По последним данным ведомства, российская армия за сутки нанесла поражение подразделениям механизированной бригады и бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Меловое в Харьковской области.
Потери противника на этом участке фронта составили:
  • до 160 боевиков;
  • семь автомобилей;
  • пять артиллерийских орудий;
  • склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныХарьковская областьРоссияУкраина
 
 
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