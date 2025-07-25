https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031300251.html
Российские военные уничтожили позиции ВСУ на Харьковском направлении
Российские военные уничтожили позиции ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 25.07.2025
Российские военные уничтожили позиции ВСУ на Харьковском направлении
Бойцы "Севера" уничтожили позиции украинских боевиков и пункты управления дронами на Харьковском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T05:09:00+03:00
2025-07-25T05:09:00+03:00
2025-07-25T08:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Бойцы "Севера" уничтожили позиции украинских боевиков и пункты управления дронами на Харьковском направлении, сообщили в Минобороны России."Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили пункты управления БПЛА, позиции с живой силой и бронетехнику ВСУ на Харьковском направлении в зоне проведения СВО", — отмечается в заявлении.Военные продолжают создавать зону безопасности вдоль российской границы и ежедневно продвигаются вперед.По последним данным ведомства, российская армия за сутки нанесла поражение подразделениям механизированной бригады и бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Меловое в Харьковской области. Потери противника на этом участке фронта составили:
https://ria.ru/20250725/krasnoarmeysk-2031298257.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Россия, Украина
Российские военные уничтожили позиции ВСУ на Харьковском направлении
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили позиции ВСУ на Харьковском направлении