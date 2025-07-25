https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031300251.html

Российские военные уничтожили позиции ВСУ на Харьковском направлении

Российские военные уничтожили позиции ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 25.07.2025

Российские военные уничтожили позиции ВСУ на Харьковском направлении

Бойцы "Севера" уничтожили позиции украинских боевиков и пункты управления дронами на Харьковском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T05:09:00+03:00

2025-07-25T05:09:00+03:00

2025-07-25T08:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Бойцы "Севера" уничтожили позиции украинских боевиков и пункты управления дронами на Харьковском направлении, сообщили в Минобороны России."Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили пункты управления БПЛА, позиции с живой силой и бронетехнику ВСУ на Харьковском направлении в зоне проведения СВО", — отмечается в заявлении.Военные продолжают создавать зону безопасности вдоль российской границы и ежедневно продвигаются вперед.По последним данным ведомства, российская армия за сутки нанесла поражение подразделениям механизированной бригады и бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Меловое в Харьковской области. Потери противника на этом участке фронта составили:

https://ria.ru/20250725/krasnoarmeysk-2031298257.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область, россия, украина