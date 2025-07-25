https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031300107.html

Российские военные уничтожили украинские гексакоптеры

Российские военные уничтожили украинские гексакоптеры - РИА Новости, 25.07.2025

Российские военные уничтожили украинские гексакоптеры

Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили украинские гексакоптеры, предназначенные для поражения российских штурмовых групп, сообщило Минобороны РФ в РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T05:08:00+03:00

2025-07-25T05:08:00+03:00

2025-07-25T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили украинские гексакоптеры, предназначенные для поражения российских штурмовых групп, сообщило Минобороны РФ в пятницу. "На южно-донецком направлении военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили вражеские гексакоптеры, предназначенные для сброса боеприпасов на позиции наших штурмовых групп. Цели были сбиты заблаговременно в воздухе точными ударами операторов БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)