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Российские военные уничтожили украинские гексакоптеры
Российские военные уничтожили украинские гексакоптеры - РИА Новости, 25.07.2025
Российские военные уничтожили украинские гексакоптеры
Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили украинские гексакоптеры, предназначенные для поражения российских штурмовых групп, сообщило Минобороны РФ в РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T05:08:00+03:00
2025-07-25T05:08:00+03:00
2025-07-25T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили украинские гексакоптеры, предназначенные для поражения российских штурмовых групп, сообщило Минобороны РФ в пятницу. "На южно-донецком направлении военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили вражеские гексакоптеры, предназначенные для сброса боеприпасов на позиции наших штурмовых групп. Цели были сбиты заблаговременно в воздухе точными ударами операторов БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили украинские гексакоптеры
Российские военные уничтожили гексакоптеры ВСУ на Южнодонецком направлении