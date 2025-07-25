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Российские военные уничтожили украинские гексакоптеры - РИА Новости, 25.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 25.07.2025
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Российские военные уничтожили украинские гексакоптеры
Российские военные уничтожили украинские гексакоптеры - РИА Новости, 25.07.2025
Российские военные уничтожили украинские гексакоптеры
Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили украинские гексакоптеры, предназначенные для поражения российских штурмовых групп, сообщило Минобороны РФ в РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T05:08:00+03:00
2025-07-25T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили украинские гексакоптеры, предназначенные для поражения российских штурмовых групп, сообщило Минобороны РФ в пятницу. "На южно-донецком направлении военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили вражеские гексакоптеры, предназначенные для сброса боеприпасов на позиции наших штурмовых групп. Цели были сбиты заблаговременно в воздухе точными ударами операторов БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили украинские гексакоптеры

Российские военные уничтожили гексакоптеры ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры FVP-дронов
Операторы FVP-дронов - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Операторы FVP-дронов . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили украинские гексакоптеры, предназначенные для поражения российских штурмовых групп, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"На южно-донецком направлении военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили вражеские гексакоптеры, предназначенные для сброса боеприпасов на позиции наших штурмовых групп. Цели были сбиты заблаговременно в воздухе точными ударами операторов БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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