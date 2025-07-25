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Матвиенко рассказала о выполнении поручений Путина, данных на ПМЭФ - РИА Новости, 25.07.2025
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ПМЭФ-2025
 
20:15 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/sovfed-2031528311.html
Матвиенко рассказала о выполнении поручений Путина, данных на ПМЭФ
Матвиенко рассказала о выполнении поручений Путина, данных на ПМЭФ - РИА Новости, 25.07.2025
Матвиенко рассказала о выполнении поручений Путина, данных на ПМЭФ
Профильные комитеты Совфеда совместно с ведомствами работают над законодательным обеспечением тех поручений, которые были даны президентом РФ Владимиром Путиным РИА Новости, 25.07.2025
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2025-07-25T20:15:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Профильные комитеты Совфеда совместно с ведомствами работают над законодательным обеспечением тех поручений, которые были даны президентом РФ Владимиром Путиным в ходе ПМЭФ, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко. Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2025 в июне отмечал, что необходимо создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться и конкурировать с международными гигантами. "Ваше выступление на Петербургском экономическом форуме было таким содержательным, конечно, мощным, оно воспринимается как такое экономическое послание правительству, Федеральному собранию, бизнесу. И наши профильные комитеты вместе с соответствующими ведомствами активно работают над законодательным обеспечением тех поручений, которые вами были даны, работа двигается", - сказала политик на встрече с главой государства. Она напомнила, что президент подчеркивал необходимость формирования современной нормативной базы для создания платформенной экономики. "Россия одна из немногих стран в мире, у которой созданы собственные цифровые маркетплейсы мирового уровня, наши, самостоятельные. И, конечно, уже назрело время регулирования этой сферы. Правительство Российской Федерации внесло в Федеральное собрание проект закона (о платформенной экономике – ред.). Мы его одобрили. Конечно, он подвергается критике, все им недовольны, но мы его приняли, исходя из того, что это как бы первый подход к снаряду, это начало", - сказала Матвиенко. По ее мнению, формирование нормативной базы маркетплейсов – это процесс, который потребует времени, осмысления. "Я считаю, что главное – не навредить. Это сервисы, которые очень удобны людям, и они экономически очень важны. Поэтому мы будем действовать аккуратно", - сказала она. По ее словам, сенаторы принимали активное участие в работе над законом, внесли много замечаний. Практически все они были учтены, но еще остается большое поле работы.
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политика, россия, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, ПМЭФ-2025
Матвиенко рассказала о выполнении поручений Путина, данных на ПМЭФ

Матвиенко: Совфед работает над обеспечением данных на ПМЭФ поручений Путина

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Профильные комитеты Совфеда совместно с ведомствами работают над законодательным обеспечением тех поручений, которые были даны президентом РФ Владимиром Путиным в ходе ПМЭФ, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.
Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2025 в июне отмечал, что необходимо создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться и конкурировать с международными гигантами.
"Ваше выступление на Петербургском экономическом форуме было таким содержательным, конечно, мощным, оно воспринимается как такое экономическое послание правительству, Федеральному собранию, бизнесу. И наши профильные комитеты вместе с соответствующими ведомствами активно работают над законодательным обеспечением тех поручений, которые вами были даны, работа двигается", - сказала политик на встрече с главой государства.
Она напомнила, что президент подчеркивал необходимость формирования современной нормативной базы для создания платформенной экономики.
"Россия одна из немногих стран в мире, у которой созданы собственные цифровые маркетплейсы мирового уровня, наши, самостоятельные. И, конечно, уже назрело время регулирования этой сферы. Правительство Российской Федерации внесло в Федеральное собрание проект закона (о платформенной экономике – ред.). Мы его одобрили. Конечно, он подвергается критике, все им недовольны, но мы его приняли, исходя из того, что это как бы первый подход к снаряду, это начало", - сказала Матвиенко.
По ее мнению, формирование нормативной базы маркетплейсов – это процесс, который потребует времени, осмысления. "Я считаю, что главное – не навредить. Это сервисы, которые очень удобны людям, и они экономически очень важны. Поэтому мы будем действовать аккуратно", - сказала она.
По ее словам, сенаторы принимали активное участие в работе над законом, внесли много замечаний. Практически все они были учтены, но еще остается большое поле работы.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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